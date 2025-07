Eineiige Drillinge in der Slowakei geboren

Man hoffe, sie bald nach Hause entlassen zu können. Grundsätzlich sei eine Geburt von Drillingen immer mit großen Risiken verbunden, in diesem Fall sei aber alles gut gegangen. Die Mädchen kamen laut Klinikangaben bereits in der zweiten Junihälfte in der 33. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt zur Welt.