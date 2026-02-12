Narrenfreiheit auch im Fasching nicht grenzenlos

Es ist ein heiß ersehntes Spektakel, wenn Faschingsgruppen zum Höhepunkt der närrischen Zeit ihre selbst gebauten Wägen präsentieren. Nicht selten handelt es sich um aufwändige Aufbauten auf großen Anhängern. Doch auch wenn diese Zurschaustellungen von Kreativität und Baukunst bei den Zuschauern für Staunen und Anerkennung sorgen, sollte man es nicht übertreiben. Denn auch im Fasching gelten Regeln.