Jetzt kämpft Anwalt für Gerechtigkeit von „Buba“

Bis zu zwei Jahre Haft drohen

Der Mann muss sich nun wegen Tierquälerei vor Gericht verantworten. Ihm drohen bis zu zwei Jahre Haft. Dass er diese auch antreten muss – dafür will Flatz jetzt sorgen. „Die Hunde-Such-Hilfe hat mich um Unterstützung in dem Fall gebeten und das mache ich als Tierliebhaber gerne kostenlos“, so der Anwalt, der sich dem Verfahren, im Namen des Vereins als Privatbeteiligtenvertreter angeschlossen hat.