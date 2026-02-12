Geheime Suche nach 14 Stimmen zur Volksbefragung
A26-Verhandlung
Gibt es genügend Unterschriften, ist das Impressum korrekt und die Fragestellung nicht zu schwammig? Diese Fragen rund um die abgewiesene A26-Befragung muss nun das Gericht klären. Inzwischen gaben die Linzer Bergschlössl-Aktivisten kund, wie es mit dem Protestcamp der Westringgegner weitergeht.
Knapp zwei Dutzend Zuhörer verfolgten am Mittwoch im Saal 6 des Landesverwaltungsgerichts OÖ in Linz die Verhandlung, ob die Ablehnung einer Volksbefragung zur A26 durch die Stadt Linz im Mai des Vorjahres rechtmäßig war.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.