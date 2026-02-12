Geheime Suche nach 14 Stimmen zur Volksbefragung

Gibt es genügend Unterschriften, ist das Impressum korrekt und die Fragestellung nicht zu schwammig? Diese Fragen rund um die abgewiesene A26-Befragung muss nun das Gericht klären. Inzwischen gaben die Linzer Bergschlössl-Aktivisten kund, wie es mit dem Protestcamp der Westringgegner weitergeht.