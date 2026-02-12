Ölsperre in Salzach nach Absturz von Muldenkipper

Nach dem Absturz eines Muldenkippers in die Salzach bei Kaprun in Salzburg wurde am Mittwochnachmittag die Feuerwehr Zell am See zur Unterstützung nachalarmiert. Um Umweltschäden zu verhindern, brachten die Einsatzkräfte eine Ölsperre im Fluss ein. Eine Verunreinigung wurde vorerst nicht festgestellt.