Ölsperre in Salzach nach Absturz von Muldenkipper

Nach dem Absturz eines Muldenkippers in die Salzach bei Kaprun in Salzburg wurde am Mittwochnachmittag die Feuerwehr Zell am See zur Unterstützung nachalarmiert. Um Umweltschäden zu verhindern, brachten die Einsatzkräfte eine Ölsperre im Fluss ein. Eine Verunreinigung wurde vorerst nicht festgestellt.
Die Landeswarnzentrale Salzburg alarmierte am 11. Februar um 16.45 Uhr die Feuerwehr Zell am See zu einer Fahrzeugbergung nach Kaprun, wo ein Muldenkipper in die Salzach gestürzt war.
Zur Vorsorge gegen mögliche auslaufende Betriebsmittel wurde der in Zell am See stationierte Ölwehr-Anhänger des Landesfeuerwehrverbandes angefordert.
Im Bereich der Mayereinödbrücke brachten Kräfte der Feuerwehren Zell am See und Bruck gemeinsam mit dem Wasserdienst, ausgerüstet mit Neoprenanzügen, eine Ölsperre im Fluss ein. So sollen eventuell austretende Stoffe aufgefangen werden. Bislang wurde keine Verunreinigung der Salzach festgestellt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.