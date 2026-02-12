Vorteilswelt
Grazerin am Opernball:

„Beim auf die Füße Steigen lernt man Leute kennen“

Steiermark
12.02.2026 08:00
Oberösterreicher Stefan Rothkegel und Steirerin Tina Zopf haben am Donnerstag in der Wiener ...
Oberösterreicher Stefan Rothkegel und Steirerin Tina Zopf haben am Donnerstag in der Wiener Staatsoper ihren großen Auftritt.(Bild: Tina Zopf)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Die Grazer Studentin Tina Zopf verschlägt es für den Opernball in die Großstadt. Für den Abend hat sie mit Stefan Rothkegel intensiv geprobt – am heutigen Donnerstag darf sie endlich das Krönchen aufsetzen.

0 Kommentare

Einmal beim Opernball dabei sein, das ist der Wunsch von vielen Tänzerinnen und Tänzern. So auch von Tina Zopf aus Graz: „Es ist einfach der Ball der Bälle – ein ganz eigener Zauber. Und ich tanze seit Ewigkeiten.“ Als Kind begann sie mit Ballett, im Vorjahr eröffnete sie die Grazer Opernredoute, jetzt wird die 24-Jährige nach dreimaliger Bewerbung mit Tanzpartner Stefan Rothkegel am Parkett der Wiener Staatsoper stehen.

Am Tag der Generalprobe sprach sie mit der „Krone“: „Ich bin schon nervös, aber ich fühle mich gut vorbereitet.“ Die Choreografie wurde den Debütantenpaaren in „sehr, sehr intensiven Proben“ eingetrichtert. Sieben Stunden waren sie pro Tag auf den Beinen. Tina reiste extra von Graz an, wo sie Kommunikationsdesign studiert.

Anstecknadel und Krönchen als Lohn
Jetzt sollten aber alle Schritte sitzen: „Die Polonaise in Graz fand ich schwieriger“, verrät sie. Beim Opernball gehe es vor allem um die Formation, die die Paare von oben betrachtet bilden. Allerdings muss Links- statt Rechtswalzer getanzt werden. „Und es gibt ein paar komplizierte Übergänge.“

Die letzte Probe der 144 Paare ist geglückt.
Die letzte Probe der 144 Paare ist geglückt.(Bild: Alexander Tuma)

Der Lohn für die harte Arbeit ist nicht nur eine magische Ballnacht, sondern auch eine Swarovski-Tiara im Schwanendesign. „Das Krönchen ist wunderschön und man darf es sogar behalten“, freut sich die Steirerin. Für die Herren gibt es Manschettenknöpfe und einen Schwan als Anstecknadel. 

Was Tina und Stefan besonders freut: Ihre Familien kamen sogar zur Generalprobe. „Und man lernt auch neue Freunde kennen, wenn man sich gegenseitig auf die Füße steigt.“

Übrigens sind die beiden nicht die einzigen steirischen Tänzer. Auch die Grazerin Helena Grazia Hierzer sowie die Zwillinge Caroline und Vincent Grabenhofer dürfen heute bei der Polonaise mittanzen. „Die Anreise zu den Proben war ziemlich stressig, aber es hat sich ausgezahlt“, sagt Caroline. Helena: „Jetzt tanze ich bei dem Ball mit, den ich schon als kleines Kind im Fernsehen gesehen habe.“

Steiermark

Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Im vergangenen Juli sind vier Fahrgäste in einem deutschen ICE-Zug mit einer Axt angegriffen ...
Axtangriff in Bayern
Mann attackierte Fahrgäste und soll in Psychiatrie
Auch ein schwerer Unfall, bei dem mehrere Mönche verletzt wurden, konnte den „Friedensmarsch“ ...
Durch neun US-Staaten
Buddhistische Mönche marschierten für den Frieden
Die Angeklagten beim grausamsten Prozess, an den sich die Anwesenden erinnern konnten.
Krone Plus Logo
„Wussten, was sie tun“
So ticken sie: Das Psychogramm der Folter-Eltern
Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Folgen Sie uns auf