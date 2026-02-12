„Beim auf die Füße Steigen lernt man Leute kennen“

Einmal beim Opernball dabei sein, das ist der Wunsch von vielen Tänzerinnen und Tänzern. So auch von Tina Zopf aus Graz: „Es ist einfach der Ball der Bälle – ein ganz eigener Zauber. Und ich tanze seit Ewigkeiten.“ Als Kind begann sie mit Ballett, im Vorjahr eröffnete sie die Grazer Opernredoute, jetzt wird die 24-Jährige nach dreimaliger Bewerbung mit Tanzpartner Stefan Rothkegel am Parkett der Wiener Staatsoper stehen.