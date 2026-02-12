Drei Millionen! Der GAK baut seine Heimat um

Wenn der GAK am kommenden Sonntag (Ankick: 14.30 Uhr) Salzburg in der Merkur Arena empfängt, gibt‘s für die Fans der Grazer Rotjacken eine Neuerung zu bestaunen. Aber: Dies ist nicht das einzige Projekt, dass die Roten in nächster Zeit rund um den Traditionsklub noch anpacken.