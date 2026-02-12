Drei Millionen! Der GAK baut seine Heimat um

Olympia: Das hat etwas leicht Gruseliges an sich
Wenn der GAK am kommenden Sonntag (Ankick: 14.30 Uhr) Salzburg in der Merkur Arena empfängt, gibt‘s für die Fans der Grazer Rotjacken eine Neuerung zu bestaunen. Aber: Dies ist nicht das einzige Projekt, dass die Roten in nächster Zeit rund um den Traditionsklub noch anpacken.
Der GAK nimmt ordentlich Geld in die Hand und baut aus! Und zwar im Trainingszentrum in Weinzödl. Nutznießer sind vor allem die Akademie sowie die Frauen-Teams. Gleich zwei Projekte geht der Klub demnächst an.
