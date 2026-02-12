„Absoluter Wahnsinn!“ Wirbel nach Bayerns Aufstieg

„Dann ist das einfach schlecht“

Es sei „absoluter Wahnsinn“, da kein Foulspiel zu erkennen. „Für mich braucht man dafür keinen VAR (). Jeder im Stadion hat das Foul gesehen, außer vier Leute. Und von den vier Leuten hat zumindest einer, der neben mir stand, das Foul ganz genau gesehen“, schilderte Werner erbost. „Ich muss das sehen, VAR hin oder her. Wenn ich das nicht als Foul sehe, zu viert auf diesem Niveau, dann ist das einfach schlecht.“