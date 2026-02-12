Absatz bricht ein: Gewinn von Mercedes halbiert!

Besonders starkes Minus in China

Insgesamt verkaufte der Konzern im vergangenen Jahr rund 2.160.000 Pkw und Vans. Davon entfielen etwas mehr als 1,8 Millionen auf Pkw – ein Rückgang von neun Prozent im Vergleich zu 2024. Besonders stark fiel das Minus in China aus: Dort sanken die Verkäufe um 19 Prozent. China bleibt dennoch der wichtigste Einzelmarkt für Mercedes. Fast ein Drittel aller Pkw setzte das Unternehmen 2025 dort ab.