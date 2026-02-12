Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach 16 Jahren

Conny Hütter und der Abschied von den Ringen

Olympia
12.02.2026 07:54
Den Frust bei der Team-Kombi verarbeitete Conny mit Spaß bei der Goldfeier im Haus Austria.
Den Frust bei der Team-Kombi verarbeitete Conny mit Spaß bei der Goldfeier im Haus Austria.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Abschied. Nach 16 Jahren, vielen Hoffnungen und einigen bitteren Enttäuschungen. Was das Lebewohl auch nicht einfacher macht. Aber die 33-jährige Conny Hütter will und wird heute beim Super-G der Damen der Spiele von Mailand/Cortina ohne auch nur einen Funken Sentimentalität im Starthaus stehen: „Nein. Ich werde mit einem Grinser da oben sein, tauch mit Überzeugung ein und habe eine Freude dabei.“

0 Kommentare

Die Steirerin, die als „Conny Karacho“ auf den Weltcup-Pisten für Furore gesorgt hat, wird am Donnerstag ihr letztes Rennen bei Olympia bestreiten. Es wird das achte im Zeichen der Ringe sein – und es ist ihre letzte Chance auf Erfüllung in Form von Edelmetall. In den sieben Rennen seit ihrem Debüt in Sotschi 2014 (24. in der Abfahrt) war das Podium bei vier Spielen zwar oft in scheinbarer Griffweite, so richtig geklappt hat es aber nie. Hütter schaffte fünf Top-10-Plätze – am Sonntag bei der Abfahrt auf der Tofana kam sie dem Olympia-Stockerl bis 27 Hundertstel nahe. So wie noch nie! Nach dem Rennen, nach all dem Rummel und den Interviews brach der Frust aus Hütter heraus, weinte sie bittere Tränen: „Das musste sein. Wenn ich das nicht lebe, bin ich fehl am Platz!“

Conny Hütter
Conny Hütter(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Der Teambewerb mit Katharina Truppe brachte auch nicht die Erlösung – Platz fünf. „Auch wenn wir uns sehr mit den beiden Goldenen gefreut haben, a bissl ang’fressen waren wir da natürlich schon“, gab sie zu.

Lesen Sie auch:
Cornelia Hütter
Hier im Ticker
Olympischer Super-G der Damen – ab 11.30 Uhr LIVE
12.02.2026

Von einer offenen Rechnung mit Olympia will Conny dennoch nichts hören: „Mit diesem Gedanken bin ich nicht nach Cortina gekommen. Ja klar, ich hätte gern eine Medaille. Aber so geht’s jeder am Start. Es ist ein Traum und jede hofft, dass dieser Traum zur Wirklichkeit wird ...“

„Körndln werden weniger“
Immerhin. Im Super-G ist ihr in Cortina in elf Rennen einmal der Sprung aufs Podest gelungen (2023). Zudem stimmt sie das Top-Material bei der Abfahrt und bei der Team-Kombi zuversichtlich. Philipp Geiger (macht auch Ariane Rädlers Ski) hat die Tofana im Griff: „Es schiebt gewaltig an“, lobten Hütter und Rädler.

Dass die Belastung schon recht groß ist, spürte Hütter bereits bei der Kombi-Abfahrt: „Die Körndln werden weniger“, stellte die Steirerin fest, hat aber ein echtes „Geheimrezept“ mitgebracht: „Ich hab ein Kernöl mit. Mit einem guten Salat - dann passt das.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
212.089 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
189.465 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
163.491 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1265 mal kommentiert
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
979 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Innenpolitik
So könnte Kern den SPÖ-Vorstand aushebeln
733 mal kommentiert
Schon bald könnte es in der SPÖ heißen: Christian Kern gegen Andreas Babler.
Mehr Olympia
Nach 16 Jahren
Conny Hütter und der Abschied von den Ringen
Erneut gibt‘s Gold
Eistänzer schreibt in Mailand Olympia-Geschichte
„Krone“-Stopplicht
Olympia: Das hat etwas leicht Gruseliges an sich
Sportkrone-Interview
Olympia-Silber, Familie und ein besonderer Zuseher
Programm im Überblick
Unsere Medaillenhoffnungen für Olympia-Donnerstag
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf