Conny Hütter und der Abschied von den Ringen

Die Steirerin, die als „Conny Karacho“ auf den Weltcup-Pisten für Furore gesorgt hat, wird am Donnerstag ihr letztes Rennen bei Olympia bestreiten. Es wird das achte im Zeichen der Ringe sein – und es ist ihre letzte Chance auf Erfüllung in Form von Edelmetall. In den sieben Rennen seit ihrem Debüt in Sotschi 2014 (24. in der Abfahrt) war das Podium bei vier Spielen zwar oft in scheinbarer Griffweite, so richtig geklappt hat es aber nie. Hütter schaffte fünf Top-10-Plätze – am Sonntag bei der Abfahrt auf der Tofana kam sie dem Olympia-Stockerl bis 27 Hundertstel nahe. So wie noch nie! Nach dem Rennen, nach all dem Rummel und den Interviews brach der Frust aus Hütter heraus, weinte sie bittere Tränen: „Das musste sein. Wenn ich das nicht lebe, bin ich fehl am Platz!“