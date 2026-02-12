Drogen, Fäkalien, Müll: Leben im Horror-Haus

„Früher gab es eine Reinigungsfrau“

Die Hausverwaltung wird scharf kritisiert: „Früher kam eine Reinigungsfrau, die hat das gut gemacht. Aber jetzt passiert nichts mehr.“ Kritik gibt es auch an der Polizei: „Wir haben uns oft gemeldet und erzählt, was hier passiert. Aber es wird nichts mehr getan.“