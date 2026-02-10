Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Internes Gutachten

So könnte Kern den SPÖ-Vorstand aushebeln

Innenpolitik
10.02.2026 13:00
Schon bald könnte es in der SPÖ heißen: Christian Kern gegen Andreas Babler.
Schon bald könnte es in der SPÖ heißen: Christian Kern gegen Andreas Babler.(Bild: Krone KREATIV/Montage: APA/Georg Hochmuth, Eva Manhart, )
Porträt von Nikolaus Frings
Von Nikolaus Frings

Entscheidet allein der rote Parteivorstand – und das ausgerechnet am Freitag, dem 13. Februar – über das Schicksal der SPÖ? Unabhängig von einem möglichen Antritt des Ex-Kanzlers Christian Kern lautet die Antwort darauf wohl: nein. Denn wie ein internes, der „Krone“ vorliegendes Gutachten zeigt, haben noch andere in der Partei bei der Nominierung von Kandidaten mitzureden ...

0 Kommentare

Kommt es zur „Kern-Spaltung“ in der SPÖ oder nicht? Wie die „Krone“ mehrfach berichtete, könnte der ehemalige SPÖ-Kanzler kurz vor einem Comeback stehen. Gleich mehrere rote Landeschefs wollen, dass Kern den amtierenden Parteichef Andreas Babler beim Parteitag am 7. März offen herausfordert. Kern selbst ist laut „Krone“-Informationen überzeugt, zögert aber zumindest die finale Entscheidung noch immer etwas heraus. „Es steht Spitz auf Knopf“, verrät ein Insider.

Fest steht dafür aber bereits, dass die Parteivorstandssitzung am Freitag doch nicht die letzte statutarische Möglichkeit sein dürfte, Babler einen anderen Kandidaten entgegenzustellen. Bislang war man auch intern davon ausgegangen, dass eine einfache Mehrheit im Parteivorstand, welcher am Freitag zum letzten Mal vor dem Parteitag tagt, die einzige Möglichkeit sei, noch einen Gegenkandidaten zu nominieren. Dem ist aber wohl nicht so. 

Deadline wohl doch am Samstag
„Es ist kein Grund ersichtlich, warum nicht zusätzliche Wahlvorschläge von delegierungsberechtigten Organisationen oder Delegierten eingebracht werden können sollen“, heißt es dazu jetzt aber in einem internen Gutachten roter Juristen, die das Statut ob der nahenden Entscheidung jüngst noch einmal durchkämmt haben. Entsprechende Anträge von delegierungsberechtigten Organisationen oder Delegierten seien dem Gutachten zufolge gemäß Paragraf 28 Absatz 11 mindestens 21 Tage (Deadline wäre dann der Samstag) vor der Wahl der Wahlkommission mitzuteilen. Die Wahlkommission habe sodann gemäß Paragraf 55 Absatz 2 die jeweiligen Wahlvorschläge die jeweiligen Wahlvorschläge auszuarbeiten.

Lesen Sie auch:
Kern hat „wachsendes Interesse“ an einer Kandidatur.
Kommt Kampfparteitag?
Erste Rote offen für Kern-Kandidatur gegen Babler
06.01.2026
„Krone“-Kommentar
Kerns wachsendes Interesse
07.01.2026
SPÖ-Entscheidung fällt
Christian Kern bereit für „aufregendes neues Jahr“
10.01.2026

Eine Einschätzung, die auch Robert Stein, österreichweit anerkannter Wahlrechtsexperte und langjähriger Leiter der SPÖ-Wahlkommission, zumindest teilweise teilt. Auf Anfrage teilt er mit: „Ich will der Entscheidung der Gremien nicht vorgreifen. Prinzipiell ist der im Gutachten erwähnte Nominierungsvorgang aber möglich“. Stein gibt jedoch zu bedenken, dass er nicht beurteilen könne, ob die Fristen das zum jetzigen Zeitpunkt noch hergeben würden und ob die Abstimmung zwischen Babler und dem Gegenkandidaten dann nicht eigentlich per Direktwahl stattfinden müsste.

Letzteres dürfte für die Kern-Fans in den Bundesländern jedenfalls nicht zum Problem werden. Die Entscheidung des roten Ex-Kanzlers wird, unabhängig von der Sitzung am Freitag und den statutarischen Regulativen, jedenfalls zeitnah erwartet. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
Behörden: „Hausarrest“
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
299.627 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
282.144 mal gelesen
Lindsey Vonn
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
179.082 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
957 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
US-Sport
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
853 mal kommentiert
Außenpolitik
Orbán sieht die Ukraine als „Feind Ungarns“
812 mal kommentiert
Ungarns Regierungschef Viktor Orbán warnt vor einem Sieg der Opposition bei der Parlamentswahl ...
Mehr Innenpolitik
Stocker an Babiš:
Gesprächskanäle nach Moskau müssen offen bleiben
Internes Gutachten
So könnte Kern den SPÖ-Vorstand aushebeln
Macron schlägt Alarm
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
„Unausweichlich“
Causa Russen-TV: Direktor zieht erste Konsequenzen
„Unglaublich wichtig“
Causa Epstein: Europäische Ermittlungen gefordert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf