So könnte Kern den SPÖ-Vorstand aushebeln

Eine Einschätzung, die auch Robert Stein, österreichweit anerkannter Wahlrechtsexperte und langjähriger Leiter der SPÖ-Wahlkommission, zumindest teilweise teilt. Auf Anfrage teilt er mit: „Ich will der Entscheidung der Gremien nicht vorgreifen. Prinzipiell ist der im Gutachten erwähnte Nominierungsvorgang aber möglich“. Stein gibt jedoch zu bedenken, dass er nicht beurteilen könne, ob die Fristen das zum jetzigen Zeitpunkt noch hergeben würden und ob die Abstimmung zwischen Babler und dem Gegenkandidaten dann nicht eigentlich per Direktwahl stattfinden müsste.