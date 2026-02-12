Ersthelfer retteten Mann aus brennendem Wohnhaus

Aufmerksamen Autofahrern ist zu verdanken, dass ein Brand in einem Wohnhaus in Bad Goisern noch rechtzeitig entdeckt wurde, bevor ein Mensch ernsthaft zu Schaden kam. Dank einer jungen Frau konnte ein 75-Jähriger aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht werden.
Autofahrer auf der B 145 waren am Mittwochabend auf den Brand in einem Einfamilienhaus neben der Straße aufmerksam geworden. Sie bemerkten den austreteten Rauch und auch Feuerschein, schlugen daraufhin Alarm.
Mann war gestürzt
Einer couragierten 27-Jährigen gelang es glücklicherweise noch, einen 75-jährigen Bewohner aus dem Gebäude in Sicherheit zu bringen, der darin offenbar gestürzt war. Mit Hilfe weiterer Passanten schaffte sie es, brennendes Material ins Freie zu schaffen.
Lob von FF-Kommandant
Kurz darauf eintreffende Feuerwehrleute konnten den Brand löschen. De 75-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins Spital gebracht. „Das mutige Einschreiten der Passanten hat nicht nur eine Brandausbreitung verhindert, sondern den Bewohner vor Schlimmerem bewahrt“, lobt FF-Kommandant Claus Ebner die Zivilcourage der Beteiligten.
