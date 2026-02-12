Ersthelfer retteten Mann aus brennendem Wohnhaus

Lob von FF-Kommandant

Kurz darauf eintreffende Feuerwehrleute konnten den Brand löschen. De 75-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins Spital gebracht. „Das mutige Einschreiten der Passanten hat nicht nur eine Brandausbreitung verhindert, sondern den Bewohner vor Schlimmerem bewahrt“, lobt FF-Kommandant Claus Ebner die Zivilcourage der Beteiligten.