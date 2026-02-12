Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Senior geborgen

Ersthelfer retteten Mann aus brennendem Wohnhaus

Oberösterreich
12.02.2026 07:33
Feuerwehrleute löschten die ins Freie gebrachten brennenden Materialien.
Feuerwehrleute löschten die ins Freie gebrachten brennenden Materialien.(Bild: FF Bad Goisern)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Aufmerksamen Autofahrern ist zu verdanken, dass ein Brand in einem Wohnhaus in Bad Goisern noch rechtzeitig entdeckt wurde, bevor ein Mensch ernsthaft zu Schaden kam. Dank einer jungen Frau konnte ein 75-Jähriger aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht werden.

0 Kommentare

Autofahrer auf der B 145 waren am Mittwochabend auf den Brand in einem Einfamilienhaus neben der Straße aufmerksam geworden. Sie bemerkten den austreteten Rauch und auch Feuerschein, schlugen daraufhin Alarm.

(Bild: FF Bad Goisern)

Mann war gestürzt
Einer couragierten 27-Jährigen gelang es glücklicherweise noch, einen 75-jährigen Bewohner aus dem Gebäude in Sicherheit zu bringen, der darin offenbar gestürzt war. Mit Hilfe weiterer Passanten schaffte sie es, brennendes Material ins Freie zu schaffen.

(Bild: FF Bad Goisern)

Lob von FF-Kommandant
Kurz darauf eintreffende Feuerwehrleute konnten den Brand löschen. De 75-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins Spital gebracht. „Das mutige Einschreiten der Passanten hat nicht nur eine Brandausbreitung verhindert, sondern den Bewohner vor Schlimmerem bewahrt“, lobt FF-Kommandant Claus Ebner die Zivilcourage der Beteiligten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Im vergangenen Juli sind vier Fahrgäste in einem deutschen ICE-Zug mit einer Axt angegriffen ...
Axtangriff in Bayern
Mann attackierte Fahrgäste und soll in Psychiatrie
Auch ein schwerer Unfall, bei dem mehrere Mönche verletzt wurden, konnte den „Friedensmarsch“ ...
Durch neun US-Staaten
Buddhistische Mönche marschierten für den Frieden
Die Angeklagten beim grausamsten Prozess, an den sich die Anwesenden erinnern konnten.
Krone Plus Logo
„Wussten, was sie tun“
So ticken sie: Das Psychogramm der Folter-Eltern
Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
212.089 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
189.465 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
163.491 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1265 mal kommentiert
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
979 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Innenpolitik
So könnte Kern den SPÖ-Vorstand aushebeln
733 mal kommentiert
Schon bald könnte es in der SPÖ heißen: Christian Kern gegen Andreas Babler.
Mehr Oberösterreich
Senior geborgen
Ersthelfer retteten Mann aus brennendem Wohnhaus
Froschkonzert-Streit
Oberste Richter haben beim Quaken das letzte Wort
Passant schlug Alarm
Mann lag nach nächtlichem Sturz verletzt in Bach
Krone Plus Logo
Legendäres OÖ-Derby
Ried liegt den LASK-Fans seit 25 Jahren im Magen!
Krone Plus Logo
Kriminelle Familie
Bis zum zweiten Geburtstag mit der Mama im Häfen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf