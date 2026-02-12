Gastronomen stemmen sich gegen Wirtshaus-Sterben
„Jammern hilft nicht“
Die Zahlen belegen es: Das Wirtshaus-Sterben schreitet in Salzburg rapide voran. Doch findige Gastronomen halten mit ganzer Kraft dagegen. Ganz nach dem Motto: „Aufgeben gilt nicht, jammern erst recht nicht!“
Zunächst musste Max Altweger kräftig schlucken. Der Chef des Salzburger Wastlwirts stand mit seinem Wirtshaus einmal mehr vor einer ungewissen Zukunft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.