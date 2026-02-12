Ried liegt den LASK-Fans seit 25 Jahren im Magen!

Vorm 67. Fußball-Derby zwischen den so ungleichen OÖ-Topklubs LASK udn Ried am Samstag im Innviertel kramte die „Krone“ im Archiv und fand 13. Duelle, die inzwischen Legenden-Status haben. Ein Duell aus dem Jahr 1991 hallt aufgrund einer Fan-Provokation sogar noch bis heute nach . . .