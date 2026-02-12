Toronto verliert bei Pöltl-Comeback gegen Detroit

Siege für Oklahoma City und San Antonio

Die Cleveland Cavaliers, unmittelbar vor Toronto auf Platz vier im NBA-Osten, feierten mit 138:113 gegen die Washington Wizards den fünften Sieg in Folge. Der Abstand der Raptors zu den Verfolgern blieb gleich, weil die Philadelphia 76ers gegen die New York Knicks in ein 89:138-Debakel schlitterten und Orlando Magic gegen die Milwaukee Bucks 108:116 verlor. Titelverteidiger Oklahoma City Thunder ließ den Phoenix Suns keine Chance und gewann in Arizona 136:109. Die San Antonio Spurs feierten mit 126:113 bei den Golden State Warriors den sechsten Sieg hintereinander. Nikola Jokic führte die Denver Nuggets mit einem Triple-Double aus 26 Punkten, 15 Rebounds und elf Assists zu einem 122:116 gegen die Memphis Grizzlies.