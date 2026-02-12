Vorteilswelt
Im Knochen verankert

Dieses „Monstergestell“ trägt Vonn jetzt länger

Olympia
12.02.2026 08:23
Dieses „Monstergestell" trägt Lindsey Vonn jetzt länger.
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Das Instagram-Posting von Lindsey Vonn aus dem Krankenhaus in Treviso hatte auf Instagram nach drei Stunden bereits eine Million Likes und 40.000 Kommentare. Auch Superstars wie Rafael Nadal schickten ihr nach dem komplizierten Schienbeinbruch Genesungswünsche. Blickfang auf dem Foto war ein „Monstergestell“. Die „Krone“ befragte dazu Dr. Lukas Brandner, Unfallchirurg und u.a. Teamarzt des SK Rapid.

Dr. Lukas Brandner erklärt: „Das Gestell ist ein sogenannter Fixateur externe. Eine derartige vorübergehende Stabilisierung verwenden wir bei komplexen Brüchen, bei denen die Weichteile aufgrund der Schwellung und des Gewebedrucks oder auch bei einem offenen Bruch gefährdet sind.“

Im schlimmsten Fall kann es zu einer Amputation führen
Brandner erklärt: „Lindsey Vonn könnte das Compartment Syndrom gedroht haben.“ Darunter versteht man einen Anstieg des Gewebedruckes in osteofaszialen oder faszialen Logen und die daraus folgende Beeinträchtigung der Mikrozirkulation und der neuromuskulären Funktion. Wenn das nicht erkannt wird, kann es im schlimmsten Fall sogar zu einer Amputation führen.

Brandner, Gründer und ärztlicher Leiter von „Sportmedic“ in der Wiener Innenstadt, sagt: „Bei einem Compartmentdyndrom öffnen wir die Haut und die Unterschenkel-Faszienräume mit einem oder mehreren großen Schnitten, damit der Druck entlastet wird.“

Dr. Lukas Brandner
Dr. Lukas Brandner(Bild: Reinhard Holl)

Vonn: „Ich weiß, dass alles gut werden wird“
Wie geht es weiter? Brandner: „Nach durchschnittlich ein bis zwei Wochen kann eine definitive Versorung des Bruches mit einer Platte und Schrauben oder einem Marknagel durchgeführt werden.“ Fix ist: Nach der Entlassung aus dem Spital, die noch dauern wird, wird Vonn länger auf Krücken angewiesen sein.

In ihrem emotionalen Instagram-Posting unterstrich die Amerikanerin: „Erfolg heute hat eine ganz andere Bedeutung als vor ein paar Tagen. Ich mache Fortschritte, und auch wenn es langsam vorangeht, weiß ich, dass alles gut werden wird. Ich bin dankbar für all das unglaubliche medizinische Personal, Freunde, Familie, die an meiner Seite waren und für den wunderschönen Ausdruck von Liebe und Unterstützung von Menschen auf der ganzen Welt.“

