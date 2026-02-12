Nicht nur Österreichs Eisschnellläufer Gabriel Odor, sondern auch der Chinese Ziwen Lian wurde bei den Olympischen Spielen über die 1.000 m disqualifiziert. „Es ist etwas passiert, das ich nicht fassen kann“, schimpft der Niederländer Joep Wennemars, der auf dem Weg zu einer Medaille war und am Ende nur Fünfter wurde.