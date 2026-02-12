Nicht nur Österreichs Eisschnellläufer Gabriel Odor, sondern auch der Chinese Ziwen Lian wurde bei den Olympischen Spielen über die 1.000 m disqualifiziert. „Es ist etwas passiert, das ich nicht fassen kann“, schimpft der Niederländer Joep Wennemars, der auf dem Weg zu einer Medaille war und am Ende nur Fünfter wurde.
Aufregung bei den Olympischen Spielen: Ziwen Lian wechselte verbotenerweise unmittelbar vor Joep Wennemars die Bahn. Dabei verlor der Niederländer den ganzen Schwung und ging am Ende leer aus. Die Enttäuschung war riesengroß, wutentbrannt gestikulierte er im Ziel in Richtung des Chinesen.
„Ich hatte Vorfahrt, bin also meine Linie gefahren, aber dann wurde ich abgedrängt“, ärgert sich Wennemars im Interview mit dem TV-Sender NOS. 20 Minuten später durfte er noch einmal ran, doch die Kraft war weg. Es gab keine Verbesserung. „Mein Olympiatraum ist geplatzt.“
Rekordzeit von US-Boy
Disqualifiziert wurde auch Gabriel Odor. Er hatte den polnischen Laufpartner Piotr Michalski beim Wechsel der Bahn blockiert. Gold ging an den US-Amerikaner Jordan Stolz in der olympischen Rekordzeit von 1:06,28 Minuten.
