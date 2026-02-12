Premier-League-Klub wirft den dritten Trainer raus

Conny Hütter und der Abschied von den Ringen
Nach 16 Jahren
Nottingham Forest zieht die Reißleine: Der Premier-League-Klub wirft mit Sean Dyche bereits den dritten Trainer der laufenden Saison raus.
Erst Nuno Esperito Santo, dann Ange Postecoglou – und jetzt erwischt es auch Sean Dyche. Nach einem enttäuschenden 0:0 gegen Schlusslicht Wolverhampton Wanderers am Mittwochabend muss der 54-jährige Engländer seinen Posten räumen.
Nottingham liegt nur auf Rang 17 der Premier League.
Kommt nun Pereira?
„Wir danken Sean und seinem Team für ihren Einsatz während ihrer Zeit im Klub und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft“, schrieb Forest in einer kurzen Mitteilung. Als Nachfolger wird der 57-jährige Portugiese Vitor Pereira gehandelt.
