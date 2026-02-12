Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In laufender Saison

Premier-League-Klub wirft den dritten Trainer raus

Premier League
12.02.2026 07:42
(Bild: AP/Mike Egerton)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nottingham Forest zieht die Reißleine: Der Premier-League-Klub wirft mit Sean Dyche bereits den dritten Trainer der laufenden Saison raus.

0 Kommentare

Erst Nuno Esperito Santo, dann Ange Postecoglou – und jetzt erwischt es auch Sean Dyche. Nach einem enttäuschenden 0:0 gegen Schlusslicht Wolverhampton Wanderers am Mittwochabend muss der 54-jährige Engländer seinen Posten räumen.

Nottingham liegt nur auf Rang 17 der Premier League.

Kommt nun Pereira?
„Wir danken Sean und seinem Team für ihren Einsatz während ihrer Zeit im Klub und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft“, schrieb Forest in einer kurzen Mitteilung. Als Nachfolger wird der 57-jährige Portugiese Vitor Pereira gehandelt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
212.089 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
189.465 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
163.491 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1265 mal kommentiert
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
979 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Innenpolitik
So könnte Kern den SPÖ-Vorstand aushebeln
733 mal kommentiert
Schon bald könnte es in der SPÖ heißen: Christian Kern gegen Andreas Babler.
Mehr Premier League
Unruhe in Hoffenheim
Team steht in „Kasperl-Theater“ hinter Ilzer & Co.
Deutsche Bundesliga
Nach Rot: Bayern zerlegen Ilzers Hoffenheim
Deutsche Bundesliga
Doppelpack! Baumgartner schießt Leipzig zum Sieg
Wutrede live im TV
Hamann platzt Kragen: „Kann so nicht weitergehen!“
Deutsche Bundesliga
Mönchengladbach holt Remis gegen Leverkusen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf