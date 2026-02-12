Parkraum-„Niemandsland“ in Hernals, Stadt kassiert

Endlich sind die Bauarbeiten zwischen Hernalser Friedhof und Sportclub-Platz beendet. Alles sieht so aus, als könnten Anrainer dort nun wieder wie immer parken. Doch es hagelt Strafmandate vom Wiener Magistrat, weil dort Flächen entstanden sind, auf denen korrektes Parken unmöglich ist.
Mit „großem Erstaunen“ erhielt Herr A. zuletzt ein Strafmandat des Wiener Magistrats für Falschparken. Der Grund: Er hatte sich mit seinem Wagen schräg vor sein Wohnhaus in der Alszeile gestellt – wie alle anderen Anrainer schon seit Jahrzehnten, ausgenommen die Zeit der großen Baustelle dort, die nach fast zwei Jahren nun endlich abgeschlossen ist. Da müsse wohl ein Irrtum vorliegen, war sich Herr A. sicher. Offenbar sei darauf vergessen worden, die Parklinien auf der Straße zu ergänzen. Doch er irrt.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.