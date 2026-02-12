Parkraum-„Niemandsland“ in Hernals, Stadt kassiert

Mit „großem Erstaunen“ erhielt Herr A. zuletzt ein Strafmandat des Wiener Magistrats für Falschparken. Der Grund: Er hatte sich mit seinem Wagen schräg vor sein Wohnhaus in der Alszeile gestellt – wie alle anderen Anrainer schon seit Jahrzehnten, ausgenommen die Zeit der großen Baustelle dort, die nach fast zwei Jahren nun endlich abgeschlossen ist. Da müsse wohl ein Irrtum vorliegen, war sich Herr A. sicher. Offenbar sei darauf vergessen worden, die Parklinien auf der Straße zu ergänzen. Doch er irrt.