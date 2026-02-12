Märchenstunde! Zwei Medaillen in 63 Minuten

Silber für Jung-Papa Kindl und Steu, Bronze für das Damen-Duo Egle/Kipp: „Da steckt so viel drinnen“. Am Donnerstag wartet „Finale“ mit der Team-Staffel.
Medaillenbank Rodeln! So ist es auch 2026 in Cortina. Nach Herren-Silber durch Jonas Müller legten gestern die Doppelsitzer – wie erhofft – doppelt nach. Silber für Thomas Steu und Jung-Papa Wolfgang Kindl, Bronze für Selina Egle und Lara Kipp. Hinter beiden Medaillen-Duos stecken ganz besondere Geschichten. Die schönste ist wohl jene von Routinier Kindl. Der in der Nacht nach dem für ihn enttäuschenden Einzelbewerb (Rang acht) – zwei Monate vor dem errechneten Geburtstermin – Papa wurde, per WhatsApp-Anruf dabei war. Mit der Energie des kleinen Töchterchens fuhr er nun mit Steu, der vor zwei Tagen Geburtstag feierte, zur Silbernen.
