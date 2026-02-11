Was bei der Stone-Show hinter den Kulissen geschah

Extrawünsche? Fehlanzeige. Lediglich zwei Bodyguards, ein Visagist, der Manager und Sharon Stones Sohn – das war die ganze Entourage der Schauspielikone. Also nur ein kleiner Tross, ganz im Gegenteil zu dem, was in St. Willibald aufgefahren wurde: Die Blasmusik spielte groß auf, rund 60 Medienvertreter, angefangen von „RTL“ über „Pro7“ bis hin zur „BILD“ – alle wollten den US-Star sehen, ein paar Zitate einfangen. Doch die Anreise lief nicht ganz ohne Komplikationen. „Der Fahrer wollte in Bad Schallerbach einen Stopp zum Mittagessen einlegen, nur haben sie nicht so schnell etwas gefunden, das offen hatte“, war aus dem Umfeld zu hören. Das könnte ein Grund dafür gewesen sein, dass der Hollywood-Star 40 Minuten zu spät eintrudelte.