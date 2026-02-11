Vorteilswelt
US-Ikone im Innviertel

Was bei der Stone-Show hinter den Kulissen geschah

Oberösterreich
11.02.2026 12:29
Sharon Stone kam mit Sohn Laird zu Karl und Waltraud Guschlbauer.
Sharon Stone kam mit Sohn Laird zu Karl und Waltraud Guschlbauer.(Bild: Guschelbauer (c) Michael Tinnefe)
Porträt von Vera Lischka
Von Vera Lischka

Warum die 67-Jährige zum Sponsor- und Medientermin nach St. Willibald im Innviertel 40 Minuten zu spät kam, ihr Auftraggeber charmant abserviert wurde und womit der Star aus „Basic Instinct“ einen bleibenden Eindruck hinterließ.

0 Kommentare

Extrawünsche? Fehlanzeige. Lediglich zwei Bodyguards, ein Visagist, der Manager und Sharon Stones Sohn – das war die ganze Entourage der Schauspielikone. Also nur ein kleiner Tross, ganz im Gegenteil zu dem, was in St. Willibald aufgefahren wurde: Die Blasmusik spielte groß auf, rund 60 Medienvertreter, angefangen von „RTL“ über „Pro7“ bis hin zur „BILD“ – alle wollten den US-Star sehen, ein paar Zitate einfangen. Doch die Anreise lief nicht ganz ohne Komplikationen. „Der Fahrer wollte in Bad Schallerbach einen Stopp zum Mittagessen einlegen, nur haben sie nicht so schnell etwas gefunden, das offen hatte“, war aus dem Umfeld zu hören. Das könnte ein Grund dafür gewesen sein, dass der Hollywood-Star 40 Minuten zu spät eintrudelte.

US-Superstar kam im schwarzen Bentley
Karl Guschlbauer stand jedenfalls bereit, als der schwarze Bentley angefahren kam. „Ich habe sehnsüchtig auf sie gewartet – und sie hoffentlich auf mich“, scherzte der Schaumrollenkönig. Auch Waltraud Guschlbauer war hin und weg von der sympathischen Stone. „Diese eine Szene in ,Basic Instinct’ war eine Sünde – aber das war ihre einzige Sünde, und Süßes ist ja auch ein wenig Sünde“, stellte Frau Guschlbauer fest – und merkte an: „Sie hat keinerlei Starallüren, hatte keine Extrawünsche. Wir haben sie bei den Gürtlers in Wien einquartiert. Wir sind ja mit der Familie gut befreundet, und sie werden sich gut um unseren Gast kümmern.“

Die US-Amerikanerin war am Sonntag nach Wien gekommen und hatte sich am Montag schon auf den Opernball vorbereitet. „Ja, ich habe mit meinem Sohn den Walzer trainiert“, gestand Stone und plauderte bei der Pressekonferenz in der süßen Welt in St. Willibald über ihre Vorliebe zu Wiener Schnitzel mit Sauerkraut, ihre Filme, ihr Engagement für amfAR (Organisation für Aids Forschung), über ihre Ballrobe (ein Kleid von Valentino mit einer Hommage an Gustav Klimt) sowie über ihren geplanten Besuch in der Albertina.

Eine Frau, mit einem IQ von 150
Was sie sich für die Zukunft wünscht? „Dass wir alle noch eine Zukunft haben – mit Akzeptanz, Verständnis und dem Wissen, dass die Natur unser Boss ist.“ Die Gastgeber staunten über Stones klare und scharfe Aussagen, dennoch gab die Schauspielerin der Familie einen Korb. „Keine Schaumrollen, ich esse nur dunkle Schokolade.“

Und noch einen Wermutstropfen gab es: Das geplante Meet & Greet mit den „Krone“-Gewinnern Raffael Gittmaier und seiner Frau Gertraud ließ Sharon Stone leider sausen. Sie nahmen es mit Humor: „Vielleicht musste die 40-Minuten-Verspätung von der Anfahrt bei der Abreise wieder reingeholt werden.“

Oberösterreich

