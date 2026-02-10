Sharon Stone beehrt die Schaumrollenwelt

Snowboarder kracht gegen verunfallten Skifahrer
Bevor sie am Donnerstag den Opernball beehrt, besucht US-Schauspielerin Sharon Stone am Dienstag St. Willibald im oberösterreichischen Innviertel.
Dort steigt in der „Süßen Welt“ ihres Gastgebers, „Schaumrollenkönig“ Karl Guschlbauer, ein V.I.P.-Empfang für den Weltstar, anschließend gibt es eine Pressekonferenz.
Mit dabei sind auch Starkoch Johann Lafer, der die neue Opernball-Schaumrolle präsentiert, und Alfons Haider als Moderator der Veranstaltung im Schaumrollen-Imperium. Sharon Stone ist bereits seit Montag in Österreich. Sie logiert in einem Luxushotel, über ihr Programm in Wien ist nichts bekannt – außer natürlich, dass sie am Donnerstagabend der Guschlbauer-Loge Hollywood-Glanz verleihen wird.
