US-Star im Innviertel

Sharon Stone beehrt die Schaumrollenwelt

Adabei Österreich
10.02.2026 09:46
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bevor sie am Donnerstag den Opernball beehrt, besucht US-Schauspielerin Sharon Stone am Dienstag St. Willibald im oberösterreichischen Innviertel.

0 Kommentare

Dort steigt in der „Süßen Welt“ ihres Gastgebers, „Schaumrollenkönig“ Karl Guschlbauer, ein V.I.P.-Empfang für den Weltstar, anschließend gibt es eine Pressekonferenz.

Hollywood-Ikone Sharon Stone beehrt am Wiener Opernball die Loge von „Schaumrollenkönig“ Karl Guschlbauer.(Bild: APA/Etienne Laurent / AFP)

Mit dabei sind auch Starkoch Johann Lafer, der die neue Opernball-Schaumrolle präsentiert, und Alfons Haider als Moderator der Veranstaltung im Schaumrollen-Imperium. Sharon Stone ist bereits seit Montag in Österreich. Sie logiert in einem Luxushotel, über ihr Programm in Wien ist nichts bekannt – außer natürlich, dass sie am Donnerstagabend der Guschlbauer-Loge Hollywood-Glanz verleihen wird.

