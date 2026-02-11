NBA verhängt drastische Sperren nach Prügel-Eklat

Beim Sieg von Eastern-Conference-Spitzenreiter Detroit bei den Hornets waren am Montag (Ortszeit) sogar die Fäuste geflogen. Die vier nun mit Sperren belegten Profis und später auch noch der Coach der Gastgeber wurden letztlich vom Spiel, das die Pistons mit 110:104 gewannen, ausgeschlossen. „Es sah so aus, als wären zwei Männer in eine hitzige Diskussion verwickelt. Und dann eskalierte die Situation einfach“, sagte Charlotte-Coach Charles Lee. Bei einem Wurfversuch wurde Duren im dritten Viertel von Diabate gefoult.