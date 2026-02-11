Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zu Olympia 2026 auf einen Blick
Zum Special
MedaillenGold MedalSilver MedalBronze MedalTotal Medals
Zeitplan Ergebnisse

Hornets und Pistons

NBA verhängt drastische Sperren nach Prügel-Eklat

US-Sport
11.02.2026 20:06
Prügel-Szenen in der NBA
Prügel-Szenen in der NBA(Bild: AFP/DAVID JENSEN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die NBA hat mit harten Sperren auf die körperlichen Auseinandersetzungen beim Basketball-Spiel zwischen den Charlotte Hornets und den Detroit Pistons reagiert.

0 Kommentare

Pistons-Profi Isaiah Stewart muss sieben Partien aussetzen, sein Teamkollege Jalen Duren zwei, wie die nordamerikanische Profiliga am Mittwoch mitteilte. Die Hornets-Spieler Miles Bridges und Moussa Diabate erhielten jeweils eine Vier-Spiele-Sperre.

  Beim Sieg von Eastern-Conference-Spitzenreiter Detroit bei den Hornets waren am Montag (Ortszeit) sogar die Fäuste geflogen. Die vier nun mit Sperren belegten Profis und später auch noch der Coach der Gastgeber wurden letztlich vom Spiel, das die Pistons mit 110:104 gewannen, ausgeschlossen. „Es sah so aus, als wären zwei Männer in eine hitzige Diskussion verwickelt. Und dann eskalierte die Situation einfach“, sagte Charlotte-Coach Charles Lee. Bei einem Wurfversuch wurde Duren im dritten Viertel von Diabate gefoult.

Lesen Sie auch:
Pistons gegen Hornets
Eklat in NBA! Basketballer lassen Fäuste fliegen
10.02.2026

Die beiden standen sich gegenüber und Duren wischte dem Gegenspieler durchs Gesicht. Danach gab es kaum mehr ein Halten, auf dem Parkett spielten sich tumultartige Szenen ab. „Die Emotionen kochten hoch“, sagte Duren. „Letztlich möchten wir uns gerne auf den Basketball konzentrieren, aber solche Dinge passieren nun einmal.“ Sicherheitskräfte eilten herbei und versuchten, die Lage wieder zu beruhigen. Selbst Polizisten mussten kurz einschreiten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
285.334 mal gelesen
Lindsey Vonn
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
208.053 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
188.343 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1163 mal kommentiert
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
977 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Innenpolitik
So könnte Kern den SPÖ-Vorstand aushebeln
733 mal kommentiert
Schon bald könnte es in der SPÖ heißen: Christian Kern gegen Andreas Babler.
Mehr US-Sport
Hornets und Pistons
NBA verhängt drastische Sperren nach Prügel-Eklat
Krone Plus Logo
Pöltl vor Comeback
„Er ist der Typ, den ich sehr gerne im Team hätte“
Auftritt im Super Bowl
128 Millionen Menschen sahen Show von Bad Bunny
Pistons gegen Hornets
Eklat in NBA! Basketballer lassen Fäuste fliegen
Wegen Trump?
Bad Bunny löscht nach Super Bowl sein Instagram

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf