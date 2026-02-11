Serien-Star James Van Der Beek (48) ist tot

Neben der Serie zählten auch Filme wie „Varsity Blues“ und diverse Gastauftritte – etwa in „How I Met Your Mother“ und „Modern Family“ – zu seiner Filmografie.

Ehefrau bittet um Privatsphäre

„Unser geliebter James David Van Der Beek ist heute Morgen friedlich verstorben“, schrieb seine Ehefrau Kimberly am Mittwochabend und postete dazu ein Bild des Schauspielers. „Er hat seine letzten Tage mit Mut, Glauben und Würde gemeistert. Es gibt viel zu erzählen über seine Wünsche, seine Liebe zur Menschheit und die Heiligkeit der Zeit. Diese Tage werden kommen. Jetzt bitten wir um friedliche Privatsphäre, während wir um unseren geliebten Ehemann, Vater, Sohn, Bruder und Freund trauern.“