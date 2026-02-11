Serien-Star James Van Der Beek (48) ist tot

„Dawson‘s Creek“-Star James Van Der Beek ist mit nur 48 Jahren verstorben. Der beliebte US-Schauspieler kämpfte seit Jahren gegen den Krebs, seine Ehefrau bestätigte nun sein Ableben.
Van der Beek hatte in den späten 1990er-Jahren als „Dawson Leery“ in der Hauptrolle der Teenie-Drama-Serie „Dawson‘s Creek“ weltweite Berühmtheit erlangt. Darin spielte er unter anderem an der Seite von Katie Holmes.
Neben der Serie zählten auch Filme wie „Varsity Blues“ und diverse Gastauftritte – etwa in „How I Met Your Mother“ und „Modern Family“ – zu seiner Filmografie.
Ehefrau bittet um Privatsphäre
„Unser geliebter James David Van Der Beek ist heute Morgen friedlich verstorben“, schrieb seine Ehefrau Kimberly am Mittwochabend und postete dazu ein Bild des Schauspielers. „Er hat seine letzten Tage mit Mut, Glauben und Würde gemeistert. Es gibt viel zu erzählen über seine Wünsche, seine Liebe zur Menschheit und die Heiligkeit der Zeit. Diese Tage werden kommen. Jetzt bitten wir um friedliche Privatsphäre, während wir um unseren geliebten Ehemann, Vater, Sohn, Bruder und Freund trauern.“
Van Der Beek machte 2024 eine Darmkrebs-Erkrankung öffentlich. Die tödliche Erkrankung wurde nach einer routinemäßigen Darmspiegelung im August 2023 entdeckt. Vor dem Termin sagte Van Der Beek, er sei nicht besorgt gewesen, aber rückblickend hatte er bereits Symptome.
„Es war nur eine Veränderung meiner Darmgewohnheiten“, erzählte er dem Magazin „People“ im November 2024.
Van der Beek hinterlässt sechs Kinder
„Ich dachte, ich muss wahrscheinlich meine Ernährung ein wenig umstellen. Vielleicht sollte ich auf Kaffee verzichten. Vielleicht sollte ich keine Sahne mehr in den Kaffee geben. Und dann habe ich das schließlich aus meiner Ernährung gestrichen, aber es hat sich nichts verbessert, und ich dachte mir: Okay, ich lasse das besser untersuchen.“
„Als ich aus der Narkose aufwachte, fühlte ich mich wirklich sehr gut, dass ich es endlich getan und mich untersuchen lassen hatte“, fuhr er fort. „Und als ich aus meiner Benommenheit erwachte, sagte der Gastroenterologe – in seiner angenehmsten Art und Weise – es sei Krebs.“
In diesem Moment sei er in einen Schockzustand gefallen, sagte er, und sein ganzes Leben habe sich plötzlich verändert. Van der Beek hinterlässt eine Ehefrau und sechs Kinder.
