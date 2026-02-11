Finnland verliert Auftakt gegen Slowakei klar

DFB-Pokal LIVE: Bayern verpasst die Führung
Das olympische Männer-Eishockeyturnier hat mit einer Niederlage des Olympiasiegers von 2022 begonnen. Finnland musste sich am Mittwoch in Gruppe B in Mailand der Slowakei 1:4 (0:1,1:0,0:3) geschlagen geben.
Nach der Führung der Slowaken durch Juraj Slafkovsky (8.) gelang den Skandinaviern durch Eeli Tolvanen (25.) der Ausgleich.
Treffer von Dalibor Dvorsky (48.), Slafkovsky (51./PP) und Adam Ruzicka (58.) brachten die Entscheidung zugunsten der Slowaken.
