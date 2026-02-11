Vorteilswelt
Eishockeyturnier

Finnland verliert Auftakt gegen Slowakei klar

Olympia
11.02.2026 19:51
(Bild: AFP/-)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das olympische Männer-Eishockeyturnier hat mit einer Niederlage des Olympiasiegers von 2022 begonnen. Finnland musste sich am Mittwoch in Gruppe B in Mailand der Slowakei 1:4 (0:1,1:0,0:3) geschlagen geben. 

0 Kommentare

Nach der Führung der Slowaken durch Juraj Slafkovsky (8.) gelang den Skandinaviern durch Eeli Tolvanen (25.) der Ausgleich.

Lesen Sie auch:
Spiel verschoben
Norovirus-Ausbruch! Finnlands Damen liegen flach
05.02.2026

Treffer von Dalibor Dvorsky (48.), Slafkovsky (51./PP) und Adam Ruzicka (58.) brachten die Entscheidung zugunsten der Slowaken.

