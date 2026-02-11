Sharon Stone ganz transparent – mit Sacher-Polster

Polster, statt Sachertorte

Speziell bei ihrer Reise zu Logen-Gastgeber Karl Guschlbauer (vielerorts bereits als neuer Richard Lugner gehandelt) ins Innviertel hieß es für die Diva: Wie man sich bettet, so liegt man. Und während die meisten Besucher das Sacher mit einer Torte oder zumindest Sacherwürferln verlassen, hatte die Stone ihren Kopfpolster aus dem Hotel mit im Gepäck. Kein Wunder, der Österreich-Ausflug der Golden-Globe-Gewinnerin ist auch kein Zuckerschlecken. Schaumrollen hin oder her.