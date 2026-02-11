Sharon Stone ganz transparent – mit Sacher-Polster

Ohne diese eine Sache aus dem Sacher ging „Basic Instinct“-Star Sharon Stone nicht außer Haus: Auch sonst zeigte sich der Hollywood-Star freizügig. Aber wer kann, der kann – und die Stone kann!
Seit Sonntag tourt „Basic Instinct“-Star Sharon Stone (67) mehr oder weniger durchs ganze Land. Sie tut’s für Schaumrollen, fürs eigene Börserl und auch für die persönliche Fortbildung – gemeinsam mit ihrem Sohn Laird (mit dem sie bereits Walzer für den Ball der Bälle übte). Mit ihm startet sie die Ausflüge immer vom Wiener Hotel Sacher aus.
Polster, statt Sachertorte
Speziell bei ihrer Reise zu Logen-Gastgeber Karl Guschlbauer (vielerorts bereits als neuer Richard Lugner gehandelt) ins Innviertel hieß es für die Diva: Wie man sich bettet, so liegt man. Und während die meisten Besucher das Sacher mit einer Torte oder zumindest Sacherwürferln verlassen, hatte die Stone ihren Kopfpolster aus dem Hotel mit im Gepäck. Kein Wunder, der Österreich-Ausflug der Golden-Globe-Gewinnerin ist auch kein Zuckerschlecken. Schaumrollen hin oder her.
Wohl auch deshalb machte es sich die 67-jährige Aktrice auf der Reise bequem. Transparentes, lockeres Top (siehe Bild) inklusive. Wer kann, der kann. Und die Stone kann! Egal ob bei ihren geplanten Museumsbesuchen oder heute beim 68. Opernball. Hier wird sie, dem Anlass entsprechend, nichts Transparentes, sondern einen Ballrock von Valentino tragen.
