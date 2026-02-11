Zum 19. Mal in Guatemala: Eine lebenslange Mission

Kinder mit Gewalt-Hintergrund „kriegen hoffentlich die Kurve“

Als die „Krone“ sie am Telefon erreicht, kocht sie für die sieben Schwestern und fünf Kinder im Konvent. Einfach nur fünf Wochen ausspannen in ihrem Sehnsuchtsland kommt für die 84-Jährige nicht infrage. Stolz ist die Grazer Guatemala-Fraktion auf die Entwicklung, die die von ihnen seit Jahrzehnten begleiteten Projekte genommen haben: Aus dem ursprünglichen Waisenhaus zu Bürgerkriegszeiten wurde etwa eine Einrichtung für Kinder mit Gewalt-Erfahrungen, wo die Betroffenen bleiben, bis eine Ersatzfamilie gefunden ist. „Hier können sie betreut werden, bis sie volljährig sind. Dann kriegen sie hoffentlich die Kurve“, berichtet Staubmann.