Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Grazerin (84) auf Tour

Zum 19. Mal in Guatemala: Eine lebenslange Mission

Steiermark
11.02.2026 20:00
Ingrid Staubmann mit durch die Spenden aus der Steiermark unterstützten Mädchen in Santa Elena ...
Ingrid Staubmann mit durch die Spenden aus der Steiermark unterstützten Mädchen in Santa Elena (links). Rechts: der Tempel des Großen Jaguar in der nahe gelegenen Maya-Stadt Tikal(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/Johan Ordonez, Ingrid Staubmann)
Porträt von Andreas Barth
Von Andreas Barth

Seit 40 Jahren gibt es in der Pfarre Graz-Münzgraben den Guatemala-Kreis, der sich für benachteiligte Jugendliche in dem zentralamerikanischen Land engagiert. Von Anfang an dabei: Ingrid Staubmann, mittlerweile 84 Jahre alt. Fünf Wochen lang packt sie auch heuer wieder vor Ort an – zum 19. und womöglich letzten Mal.

0 Kommentare

Ein Foto der Gründungsgruppe von 1986 zeigt elf Menschen vor der Backsteinmauer des Pfarrheims Münzgraben – zehn ehrenamtliche Helferinnen und Pater Wolfgang Rexeisen, der den „Arbeitskreis Guatemala“ aus der Taufe hob. 40 Jahre später ist dieser zum Trio geschrumpft, aus dem Kreis ist ein Dreieck geworden: „Die meisten sind schon gestorben“, sagt Staubmann – Pater Wolfgang etwa bereits 1992.

Aus Urlaub wurde Vision
Das war auch jenes Jahr, in dem sich Staubmann das erste Mal selbst nach Guatemala begab. Als Touristin, ohne Spanischkenntnisse – aber mit offenen Augen für die Nöte der Einheimischen. Damals war sie noch berufstätig und konnte sich nur alle paar Jahre einmal einen mehrwöchigen Aufenthalt freischaufeln. Einmal nahm sie sich ein ganzes Semester Auszeit, um die Arbeit der Dominikanerinnen im Kloster Santa Elena/Petén zehn Autostunden nördlich der Hauptstadt zu unterstützen.

Im Gespräch mit einer Dominikaner-Schwester, einem Absolventen des mit steirischen Spenden ...
Im Gespräch mit einer Dominikaner-Schwester, einem Absolventen des mit steirischen Spenden unterstützten „Colegios“ und seiner dankbaren Mutter(Bild: Staubmann)

Stets im Gepäck: Spendenmittel, die übers Jahr in Graz zusammengekommen sind. Seit Jahren werden in der Pfarre Münzgraben jeden Freitag in der Fastenzeit unter dem Motto „Suppe essen – Schnitzel zahlen“ Fastensuppen ausgegeben, auch beim Adventmarkt und dem Familienfest wird für das Guatemala-Projekt gesammelt. Viele Unterstützer leisten freilich auch abseits solcher Anlässe regelmäßig ihre Beiträge.

300.000 Euro in 40 Jahren
Diesmal sind es wieder an die 8000 Euro, die in Santa Elena ganz konkret eingesetzt werden: Sieben Jugendliche bekommen Stipendien im „Colegio“, einer Schule der Dominikanerinnen für Zehn- bis 18-Jährige. Die Schwestern vor Ort entscheiden selbst, wer die von den Steirern finanzierte Hilfe erhält. „Die Schüler sollten im besten Fall aus einer stabilen Umgebung kommen, damit die Chance für einen positiven Abschluss und vielleicht sogar ein weiterführendes Studium gegeben ist“, erklärt Staubmann. Über die Jahre konnte man die Einrichtung mit mehr als 300.000 Euro unterstützen.

Kinder mit Gewalt-Hintergrund „kriegen hoffentlich die Kurve“
Als die „Krone“ sie am Telefon erreicht, kocht sie für die sieben Schwestern und fünf Kinder im Konvent. Einfach nur fünf Wochen ausspannen in ihrem Sehnsuchtsland kommt für die 84-Jährige nicht infrage. Stolz ist die Grazer Guatemala-Fraktion auf die Entwicklung, die die von ihnen seit Jahrzehnten begleiteten Projekte genommen haben: Aus dem ursprünglichen Waisenhaus zu Bürgerkriegszeiten wurde etwa eine Einrichtung für Kinder mit Gewalt-Erfahrungen, wo die Betroffenen bleiben, bis eine Ersatzfamilie gefunden ist. „Hier können sie betreut werden, bis sie volljährig sind. Dann kriegen sie hoffentlich die Kurve“, berichtet Staubmann.

Diese Mädchen freuen sich über ein Stipendium in Santa Elena.
Diese Mädchen freuen sich über ein Stipendium in Santa Elena.(Bild: Staubmann)

Auch der Gesundheitsstützpunkt der Dominikanerinnen habe sich „super entwickelt“. Zu Beginn sei es noch ein „Gebäude mit primitivsten Dingen“ gewesen, erinnert sich Staubmann an frühere Aufenthalte – „Gott sei Dank bin ich damals nicht krank geworden“. Mittlerweile sei die Station besser aufgestellt als die meisten öffentlichen Einrichtungen im Land, auch Spezialistinnen wie eine Augenärztin aus Guatemala-Stadt machen hier regelmäßig für ein paar Tage Dienst.

Lesen Sie auch:
Der gewählte Präsident Guatemalas, Bernardo Arévalo, im Zentrum des Protestmarsches in der ...
Die „Krone“ vor Ort
Guatemala: Der harte Kampf für Veränderungen
22.12.2023

„Ich denke, ich bin das letzte Mal da“
Bei allem Tatendrang glaubt die Grazerin, dass ihre 19. Reise ein Abschied sein könnte. „Ich denke, ich bin das letzte Mal da“, sagt Staubmann ohne Wehmut. „Es wird auf Dauer einfach zu anstrengend.“ Bis Ende Februar legt sich die 84-Jährige aber noch voll ins Zeug. Auf das Treffen mit den sieben heurigen Stipendiaten freut sie sich besonders. Danach geht es von Santa Elena am malerischen Petén-Itzá-See ab ins Hochland. Kontakte auffrischen, die eine oder andere Maya-Stätte besuchen und noch einmal das charmant-chaotische zentralamerikanische Lebensgefühl aufsaugen, lautet die Devise.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Im vergangenen Juli sind vier Fahrgäste in einem deutschen ICE-Zug mit einer Axt angegriffen ...
Axtangriff in Bayern
Mann attackierte Fahrgäste und soll in Psychiatrie
Auch ein schwerer Unfall, bei dem mehrere Mönche verletzt wurden, konnte den „Friedensmarsch“ ...
Durch neun US-Staaten
Buddhistische Mönche marschierten für den Frieden
Die Angeklagten beim grausamsten Prozess, an den sich die Anwesenden erinnern konnten.
Krone Plus Logo
„Wussten, was sie tun“
So ticken sie: Das Psychogramm der Folter-Eltern
Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
285.334 mal gelesen
Lindsey Vonn
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
208.053 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
188.343 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1163 mal kommentiert
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
977 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Innenpolitik
So könnte Kern den SPÖ-Vorstand aushebeln
733 mal kommentiert
Schon bald könnte es in der SPÖ heißen: Christian Kern gegen Andreas Babler.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf