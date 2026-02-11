Vorteilswelt
Olympia-Enttäuschung

„Es reißen sich so viele den Allerwertesten auf“

Olympia
11.02.2026 19:00
Schwarz war nach Rang 14 bedient.
Schwarz war nach Rang 14 bedient.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Philipp Scheichl
Von Philipp Scheichl

Statt der erhofften Medaille kassierten Österreichs Herren im Super-G eine heftige Pleite. Haaser fehlte die Überzeugung, Kriechmayrs Karriere endet ohne Olympia-Einzelmedaille.

Mit hängenden Köpfen schlichen sie aus dem Zielbereich, waren in der Interview-Zone fertig, als das Rennen noch voll im Gange war. Ja, es bedarf nicht vieler Worte, um die Enttäuschung und den Frust über das Gezeigte auszudrücken. „Es war einfach nicht gut“, brachte es Stefan Babinsky auf den Punkt. Und Vincent Kriechmayr ergänzte: „Das ist bei Gott nicht zufriedenstellend.“

