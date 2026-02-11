„Es reißen sich so viele den Allerwertesten auf“

Eisschnelllauf LIVE: Gabriel Odor disqualifiziert
Olympia im Ticker
Statt der erhofften Medaille kassierten Österreichs Herren im Super-G eine heftige Pleite. Haaser fehlte die Überzeugung, Kriechmayrs Karriere endet ohne Olympia-Einzelmedaille.
Mit hängenden Köpfen schlichen sie aus dem Zielbereich, waren in der Interview-Zone fertig, als das Rennen noch voll im Gange war. Ja, es bedarf nicht vieler Worte, um die Enttäuschung und den Frust über das Gezeigte auszudrücken. „Es war einfach nicht gut“, brachte es Stefan Babinsky auf den Punkt. Und Vincent Kriechmayr ergänzte: „Das ist bei Gott nicht zufriedenstellend.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.