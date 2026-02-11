„Es reißen sich so viele den Allerwertesten auf“

Mit hängenden Köpfen schlichen sie aus dem Zielbereich, waren in der Interview-Zone fertig, als das Rennen noch voll im Gange war. Ja, es bedarf nicht vieler Worte, um die Enttäuschung und den Frust über das Gezeigte auszudrücken. „Es war einfach nicht gut“, brachte es Stefan Babinsky auf den Punkt. Und Vincent Kriechmayr ergänzte: „Das ist bei Gott nicht zufriedenstellend.“