Pilnacek-Vertraute kämpft vor Ausschuss mit Tränen

USB-Stick als „Lebensversicherung“?

Relativ deckungsgleich mit Anna P. schilderte Wurm anschließend den Morgen der Auffindung Pilnaceks in einem Seitenarm der Donau, auch die Vernehmung bei der PI Mautern sowie die anschließende Übergabe von Handy, Autoschlüssel und Geldbörse an die Polizei. Allerdings berichtete Wurm abermals von einem USB-Stick, den Pilnacek ihrer Aussage nach stets bei sich trug und als seine „Lebensversicherung“ bezeichnete: „Da waren sehr heikle Daten oben, er war erpicht darauf, diesen immer bei sich zu tragen. Ich habe ihn aufgezogen und einmal gesagt: Vergiss deinen Stick nicht. Daraufhin hat er immer gemeint: Ja, weil der ist wichtig.“ Besagter Stick ist bislang verschwunden bzw. wurde er auch nicht bei Pilnacek gefunden.