Autor Cees Nooteboom mit 92 Jahren gestorben

„Ich danke ihm, weil er sich als unermüdlicher Prediger für die Erweiterung Europas eingesetzt hat. Für mich ist er eine der faszinierendsten Schöpferpersönlichkeiten der vergangenen 50 Jahre“, hob der damalige österreichische Bundeskanzler und Kunstminister Wolfgang Schüssel (ÖVP) 2004 bei der Staatspreis-Verleihung in Salzburg hervor. Die Wurzeln des Weltbürgers waren in den Niederlanden, Spanien wurde sein zweites Zuhause. Leser und Leserinnen kennen sein Haus und Garten auf der Insel Menorca aus seinen Werken. Auf Menorca ist er nun gestorben.