Florian Lechner in der Halfpipe ohne Final-Chance

Der in München geborene und in Saalbach-Hinterglemm aufgewachsene Lechner kam bei seinem Debüt bei Winterspielen im ersten Run bei der Landung zu Sturz, im zweiten verkantete er erneut. „Ich habe den neuen Trick, den ich bei meinem Run eingebaut habe, einfach nicht oft genug geübt. Ich wollte aber mein Bestes geben und habe riskiert“, meinte Lechner. Sein für Deutschland startender Bruder Christoph musste ebenfalls zweimal unfreiwillig in den Schnee. Der Australier Scotty James war mit 94.00 Punkten der Beste der Quali. Gleich vier Japaner stehen im Finale.