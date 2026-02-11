Vorteilswelt
Heftige Stürze

Florian Lechner in der Halfpipe ohne Final-Chance

Olympia
11.02.2026 22:07
Florian Lechner
Florian Lechner
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Für Florian Lechner ist das Finale des olympischen Halfpipe-Bewerbs der Snowboarder außer Reichweite geblieben. Der 20-Jährige stürzte in der Qualifikation am Mittwochabend in Livigno in beiden Läufen und beendete die Konkurrenz damit auf dem 21. Rang. 

Nur die Top zwölf stehen in der Medaillenentscheidung am Freitag (19.30 Uhr). Bei den Frauen präsentierte sich die Favoritin Chloe Kim in Gold-Form.

Der in München geborene und in Saalbach-Hinterglemm aufgewachsene Lechner kam bei seinem Debüt bei Winterspielen im ersten Run bei der Landung zu Sturz, im zweiten verkantete er erneut. „Ich habe den neuen Trick, den ich bei meinem Run eingebaut habe, einfach nicht oft genug geübt. Ich wollte aber mein Bestes geben und habe riskiert“, meinte Lechner. Sein für Deutschland startender Bruder Christoph musste ebenfalls zweimal unfreiwillig in den Schnee. Der Australier Scotty James war mit 94.00 Punkten der Beste der Quali. Gleich vier Japaner stehen im Finale.

Scotty James
Scotty James

Kim auf historischem Gold-Kurs
Die Favoritin bei den Frauen setzte in der Quali die Maßstäbe. Die zweifache Olympiasiegerin Kim war mit einem Score von 90,25 schon im ersten Durchgang eine Klasse für sich. Die Japanerin Sara Shimizu folgte mit 87,50 Zählern. Eine vor einem Monat erlittene Schulterverletzung schien Kim nicht zu beeinflussen, eine Operation soll nach den Spielen folgen. Die 25-Jährige, die schon vor acht Jahren Gold in Pyeongchang gewann, wäre mit einer weiteren Goldmedaille am Donnerstag (19.30) die erste Snowboarderin mit drei Olympiasiegen in Folge.

Schwere Stürze
Überschattet wurde die Qualifikation von einem heftigen Sturz der Chinesin Liu Jiayu. Die Ex-Weltmeisterin überschlug sich gegen Ende ihres zweiten Versuchs und blieb regungslos im Schnee liegen. Rettungskräfte eilten herbei und kümmerten sich für mehrere Minuten um die Athletin. Es herrschte Stille, ehe die 33-Jährige unter Applaus mit einem Schlitten abtransportiert wurde. Über Jiayus Gesundheitszustand ist derzeit nichts bekannt. Am Montag war der Australier Cameron Bolton im Training der Snowboard-Crosser zu Fall gekommen. Bei ihm wurden zwei Halswirbelbrüche diagnostiziert.

