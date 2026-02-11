Toto Wolff von Verstappens Red Bull beeindruckt

„Spreche von einer Sekunde pro Runde“

Probleme hatte Mercedes – George Russell landete auf Rang sechs, Andrea Kimi Antonelli auf Rang elf. Teamchef Toto Wolff zeigte sich vor allem von Verstappens und Red Bulls Darbietung beeindruckt. „Sie können viel mehr Energie auf den Geraden abgeben als alle anderen. Ich spreche da von einer Sekunde pro Runde über aufeinanderfolgende Runden“, erklärte der Österreicher.