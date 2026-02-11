Toto Wolff von Verstappens Red Bull beeindruckt

Formel-1-Weltmeister Landon Norris hat am Mittwoch bei den ersten Testfahrten in Bahrain die beste Zeit erzielt. Aber Mercedes-Teamchef Toto Wolff zeigte sich vor allem von Verstappens und Red Bulls Darbietung beeindruckt.
Der britische McLaren-Pilot war in 1:34,669 Minuten um 0,129 Sekunden schneller als Max Verstappen (Red Bull), der als einer von nur vier Fahrern den kompletten Testtag für sich alleine hatte und mit 135 Runden die meisten Umläufe aller Fahrer absolvierte. Dem Dritten Charles Leclerc (Ferrari) fehlte bereits über eine halbe Sekunde auf die Bestzeit.
„Spreche von einer Sekunde pro Runde“
Probleme hatte Mercedes – George Russell landete auf Rang sechs, Andrea Kimi Antonelli auf Rang elf. Teamchef Toto Wolff zeigte sich vor allem von Verstappens und Red Bulls Darbietung beeindruckt. „Sie können viel mehr Energie auf den Geraden abgeben als alle anderen. Ich spreche da von einer Sekunde pro Runde über aufeinanderfolgende Runden“, erklärte der Österreicher.
