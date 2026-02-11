Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

15 Tage zu früh

Blitzgeburt zu Hause: Baby Reinhard hatte es eilig

Oberösterreich
11.02.2026 21:28
Strahlende Eltern und stolze Einsatzkräfte: Verena und Bernhard mit ihrem neugeborenen Sohn ...
Strahlende Eltern und stolze Einsatzkräfte: Verena und Bernhard mit ihrem neugeborenen Sohn Reinhard im Klinikum Wels, gemeinsam mit der Rettungsmannschaft des Roten Kreuzes Eferding nach der erfolgreichen Hausgeburt.(Bild: RK Eferding/priv)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Was als gewöhnlicher Tag begann, wurde für eine Familie – und für das Rote Kreuz Eferding – zu einem unvergesslichen Moment. Denn der Nachwuchs der Familie hatte es eilig, das Licht der Welt zu erblicken ... 

0 Kommentare

Familie Imber aus Scharten in Oberösterreich wollte eigentlich gerade das Haus verlassen, um die Kinder in den Kindergarten zu bringen. Doch Baby Reinhard hatte andere Pläne: 15 Tage vor dem errechneten Geburtstermin entschied er sich für einen besonders schnellen Start ins Leben - und machte damit das Elternhaus kurzerhand zum Geburtsort.

„Mir war klar, dass sich das nicht mehr ausgehen wird“
„Wir waren schon auf dem Sprung die Kinder in den Kindergarten zu bringen, als ich plötzlich merkte, dass es jetzt sofort losgeht. In diesem Moment war mir klar, dass sich selbst fahren nicht mehr ausgehen wird. Ich bat Bernhard, sofort die Rettung zu rufen“, beschreibt Mama Verena (35) die aufregenden Minuten vor der Geburt.

Innerhalb kürzester Zeit trafen der Notarzt und ein Rettungsteam des Roten Kreuzes Eferding ein und übernahmen professionell und ruhig die Rolle der Geburtshelfer – mitten im familiären Umfeld. Notfallsanitäter Gerald Brunner, Teil der Rettungsmannschaft, erinnert sich: „In solchen Momenten muss jeder Handgriff sitzen. Trotz der Anspannung bleibt ein Gefühl, das man kaum beschreiben kann. Ein neues Leben willkommen zu heißen, gehört zu den bewegendsten Erfahrungen im Rettungsdienst.“

Lesen Sie auch:
Viele Kinder: Ein vertrauter Anblick, als die Babyboomer zu Welt kamen
Immer einer von vielen
Babyboomer: 1963 wurden die meisten Kinder geboren
26.01.2026
Wiener der Woche
Helden der Kontrolle schützen Babys vor Gift
08.02.2026

Mutter und Kind sind wohlauf
Der kleine Reinhard kam mit einem Gewicht von 3330 Gramm gesund zur Welt. Nach der erfolgreichen Hausgeburt wurden Mutter und Baby zur weiteren Versorgung ins Klinikum Wels gebracht.

Mutter und Kind sind wohlauf und die Eltern freuen sich gemeinsam mit den Geschwistern Friedrich (5) und Siegrid (3) über den jüngsten Familienzuwachs – und über eine Geschichte, die sie ihr Leben lang begleiten wird.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Im vergangenen Juli sind vier Fahrgäste in einem deutschen ICE-Zug mit einer Axt angegriffen ...
Axtangriff in Bayern
Mann attackierte Fahrgäste und soll in Psychiatrie
Auch ein schwerer Unfall, bei dem mehrere Mönche verletzt wurden, konnte den „Friedensmarsch“ ...
Durch neun US-Staaten
Buddhistische Mönche marschierten für den Frieden
Die Angeklagten beim grausamsten Prozess, an den sich die Anwesenden erinnern konnten.
Krone Plus Logo
„Wussten, was sie tun“
So ticken sie: Das Psychogramm der Folter-Eltern
Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
285.394 mal gelesen
Lindsey Vonn
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
208.845 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
188.543 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1219 mal kommentiert
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
977 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Innenpolitik
So könnte Kern den SPÖ-Vorstand aushebeln
733 mal kommentiert
Schon bald könnte es in der SPÖ heißen: Christian Kern gegen Andreas Babler.
Mehr Oberösterreich
15 Tage zu früh
Blitzgeburt zu Hause: Baby Reinhard hatte es eilig
Zu viel Marihuana
16-Jähriger wegen Überdosis ins Spital gebracht
Bauarbeiter gefährdet
Versuchter Mord? Raser (29) droht nun Anklage
Kaufland wird umgebaut
Vor Eröffnung alle 18 Geschäftsflächen vermietet
Knapp 74 Quadratmeter
So sieht die durchschnittliche Wohnung heuer aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf