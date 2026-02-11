Blitzgeburt zu Hause: Baby Reinhard hatte es eilig

„Mir war klar, dass sich das nicht mehr ausgehen wird“

„Wir waren schon auf dem Sprung die Kinder in den Kindergarten zu bringen, als ich plötzlich merkte, dass es jetzt sofort losgeht. In diesem Moment war mir klar, dass sich selbst fahren nicht mehr ausgehen wird. Ich bat Bernhard, sofort die Rettung zu rufen“, beschreibt Mama Verena (35) die aufregenden Minuten vor der Geburt.