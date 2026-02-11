Blitzgeburt zu Hause: Baby Reinhard hatte es eilig

Was als gewöhnlicher Tag begann, wurde für eine Familie – und für das Rote Kreuz Eferding – zu einem unvergesslichen Moment. Denn der Nachwuchs der Familie hatte es eilig, das Licht der Welt zu erblicken ...
Familie Imber aus Scharten in Oberösterreich wollte eigentlich gerade das Haus verlassen, um die Kinder in den Kindergarten zu bringen. Doch Baby Reinhard hatte andere Pläne: 15 Tage vor dem errechneten Geburtstermin entschied er sich für einen besonders schnellen Start ins Leben - und machte damit das Elternhaus kurzerhand zum Geburtsort.
„Mir war klar, dass sich das nicht mehr ausgehen wird“
„Wir waren schon auf dem Sprung die Kinder in den Kindergarten zu bringen, als ich plötzlich merkte, dass es jetzt sofort losgeht. In diesem Moment war mir klar, dass sich selbst fahren nicht mehr ausgehen wird. Ich bat Bernhard, sofort die Rettung zu rufen“, beschreibt Mama Verena (35) die aufregenden Minuten vor der Geburt.
Innerhalb kürzester Zeit trafen der Notarzt und ein Rettungsteam des Roten Kreuzes Eferding ein und übernahmen professionell und ruhig die Rolle der Geburtshelfer – mitten im familiären Umfeld. Notfallsanitäter Gerald Brunner, Teil der Rettungsmannschaft, erinnert sich: „In solchen Momenten muss jeder Handgriff sitzen. Trotz der Anspannung bleibt ein Gefühl, das man kaum beschreiben kann. Ein neues Leben willkommen zu heißen, gehört zu den bewegendsten Erfahrungen im Rettungsdienst.“
Mutter und Kind sind wohlauf
Der kleine Reinhard kam mit einem Gewicht von 3330 Gramm gesund zur Welt. Nach der erfolgreichen Hausgeburt wurden Mutter und Baby zur weiteren Versorgung ins Klinikum Wels gebracht.
Mutter und Kind sind wohlauf und die Eltern freuen sich gemeinsam mit den Geschwistern Friedrich (5) und Siegrid (3) über den jüngsten Familienzuwachs – und über eine Geschichte, die sie ihr Leben lang begleiten wird.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.