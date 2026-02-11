Urteile wegen Mordversuchs und Körperverletzung

Opfer flüchtete sich auf Tisch

Laut Staatsanwaltschaft soll dann der 18-Jährige mit dem Messer auf den Mann losgegangen sein, der sich zunächst auf einen Tisch flüchtete. Dabei erlitt er Schnittverletzungen an den Beinen. Aufgrund der blutigen Blessuren wollte er davonlaufen, aber dann sollen ihn auch die Mädchen mit Stichwaffen attackiert haben. Neben den Schnittverletzungen trug er auch sieben Stichwunden, unter anderem im Rücken, davon. „Sie sind zu dritt auf mich losgegangen“, schilderte der Syrer am zweiten Verhandlungstag im Zeugenstand. Auch er sitzt in der Justizanstalt Eisenstadt in Strafhaft und ist am zweiten Prozesstag vorgeführt worden.