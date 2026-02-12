Karlich und Denk wollen „das Patriarchat beenden“

Birgit Denk: Auch ich unterstütze Frauen in der Musikbranche im Rahmen von „Musik für alle“. Dort teile ich mein Wissen und durfte die Mentorin der steirischen Sängerin Caro Fox („Foiobst“) sein, die einen richtigen Erfolgslauf hinlegt und heuer für zwei Amadeus-Awards nominiert ist. Ich versuche junge Musikerinnen dazu zu ermutigen, sich auch dann schon auf die Bühne zu stellen, wenn sie noch nicht 100 Prozent musikalisch da angekommen sind, wo sie sein möchten. Das ist wichtig, sonst haben junge männliche Kollegen immer einen Vorsprung. Frauen zögern oft, weil sie Angst haben, Fehler zu machen, nicht genug, nicht perfekt zu sein. Das wird uns allen mitgegeben. Fehler machen gehört aber zum Leben dazu. Es macht nichts aus, sich mal so richtig zu blamieren. Erst wenn man weiß, dass man dieses Risiko eingehen kann und es einen nicht umbringt, fällt es leichter, vorwärts zu gehen und sich Dinge zu trauen.