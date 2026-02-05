Neuer Frauenpower-Event will Miteinander stärken

DAS INTERVIEW

„Krone“: Mit dem Motto „‘weare – Starke Stimmen, starke Frauen“ möchtet ihr Mädchen und Frauen bewusst machen, dass ihre Stimme zählt und gehört werden soll. Sichtbar zu sein, bedeutet aber auch angreifbar zu sein.

Die Mayerin: Oh ja, und das ist auch die größte Herausforderung am Sichtbar-Sein! Du musst klare Grenzen setzen und zu 100 Prozent zu dir selbst stehen, und zu allem, was du nach außen trägst. Und: Du musst damit umgehen können, wenn du mal nicht so gesehen wirst, wie du es gerne hättest. Menschen bilden sich immer eine Meinung, und wer schlecht über dich denken will, der findet etwas. Ich habe gottseidank nicht mehr das Gefühl, Everybody‘s Darling sein zu müssen. People pleasing, adé!

Isabel Gaber: Die Bühne ist per se ein sehr riskanter und teilweise unplanbarer Raum. Als Frauenduo „Die Duetten“ sind auch wir immer wieder Kritik ausgesetzt, weil wir Dinge in unseren Liedtexten sehr provokant formulieren. Das ist nicht jedermanns Sache. Die Frage ist: Lässt man sich von diesem Minenfeld der Kritik abhalten oder geht man trotzdem weiter voran? Ich entscheide mich für letzteres. In schwierigen Situationen – etwa, wenn das Publikum nicht so mitgeht wie erhofft – geben wir uns auch gegenseitig Kraft. Was mir außerdem hilft: Ich schaffe mir bewusst Räume, in denen ich nicht funktionieren muss und formuliere meine Grenzen mittlerweile viel klarer als früher.