Drohung mit „neuer Flotte“ gegen den Iran

„Wir haben eine Flotte, die unterwegs ist, und eine weitere könnte folgen“, zitierte das Onlineportal „Axios“ Trump. Zugleich bekräftigte der Republikaner in dem Interview, dass die USA ein Abkommen mit dem Iran schließen könnten. Netanyahu sagte, er werde Trump die israelische Haltung zu den Gesprächen mit der Islamischen Republik darlegen.

Drohungen trotz „sehr guter“ Gespräche zwischen USA und Iran

Nach Angaben seines Büros will der israelische Ministerpräsident, der einem teils extrem rechtsreligiösen Kabinett vorsitzt, auf Beschränkungen für das iranische Raketenprogramm pochen. Dabei dürfte es auch um Trumps Drohung mit einem US-Angriff auf den Iran gehen, sollten die Atomgespräche scheitern.