Mögliches Iran-Abkommen wäre für Israel wertlos

„Wir sind ein Volk der Diplomatie, wir sind auch ein Volk des Krieges“, drohte er. Dies bedeute jedoch nicht, „dass wir den Krieg suchen“. In einer weiteren Äußerung zweifelte Araqchi angesichts von US-Sanktionen gegen Teheran die Ernsthaftigkeit der USA bei den Verhandlungen an. Er bezog sich dabei auf neue Sanktionen zur Eindämmung iranischer Ölexporte, die Washington unmittelbar nach dem Ende der Gespräche im Oman verhängt hatte.