„Teheran nimmt die Drohkulisse nicht mehr ernst“

„Neuer Atomdeal für beide Seiten wichtig“

Dennoch deutet alles darauf hin, dass sich die Gespräche zunächst auf das Nuklearprogramm konzentrieren. „Das ist tatsächlich ein internationales Problem“, so Posch. Ein neuer Atomdeal – möglicherweise gegen eine Lockerung der Sanktionen – wäre für beide Seiten von großer Bedeutung. Allerdings: Gerade die Sanktionserleichterungen waren einer der Gründe, warum die USA einst aus dem Abkommen ausgestiegen sind. Ein einfacher Weg zurück ist es also nicht.