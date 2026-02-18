Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Klartext von Odermatt

Frust nach Olympia? „… dann bist du blöd!“

Olympia
18.02.2026 05:33
Für Marco Odermatt gab es in Bormio drei Olympiamedaillen – Gold war aber keins dabei.
Für Marco Odermatt gab es in Bormio drei Olympiamedaillen – Gold war aber keins dabei.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Herrscht bei Marco Odermatt nach seinen Auftritten bei den Olympischen Spielen dicke Luft? Nachdem der Dominator ohne Goldmedaille abreisen musste, während Teamkollege Franjo von Allmen gleich drei abräumen konnte, liegt diese Vermutung nahe. Odermatt selbst hingegen will von solchen Spekulationen nichts wissen. „Wenn mir einer gesagt hätte, dass ich drei Medaillen bei Olympischen Spielen gewinne und du sagst nicht zu, dann bist du blöd“, so der Ski-Star.

0 Kommentare

„Klar wäre es schön gewesen, wenn eine Goldene dabei gewesen wäre, aber ich habe eine Goldene zuhause und bin Olympiasieger“, gibt sich Odermatt in der ServusTV-Sendung“ Sport und Talk Spezial“ betont gelassen. Demnach herrsche bei ihm kein Olympia-Frust.

Lesen Sie auch:
Marco Odermatt
„Das ist enttäuschend“
Odermatts Traum von Abfahrts-Medaille geplatzt
07.02.2026
Ungekrönt
Superstar Odermatt reist ohne Gold von Olympia ab
14.02.2026

Vor allem, da der Schweizer sich nichts vorwerfen könne: „Vielleicht hätte ich ein paar Rennen Ende Jänner auslassen können und bei den kleinen Kugeln einen Vorsprung hergeschenkt, aber der Weltcup ist für mich genau gleich wichtig wie Olympia.“ Vielleicht, so der Ski-Star, sei er aber aufgrund der Intensität im Jänner „nicht mit 100 Prozent Batterie“ angereist. 

Eine Enttäuschung bleibt
Die Winterspiele selbst hätten aber dennoch einen faden Beigeschmack gehabt, wie Odermatt zugibt, allerdings nicht aufgrund der Ergebnisse. „Es hat sich überhaupt nicht nach Olympischen Spielen angefühlt, das muss ich ehrlich sagen.“ Olympia werde immer zwiespältig sein, ist sich der Schweizer bewusst, aber die große räumliche Distanz zwischen den Austragungsorten sei nicht ideal gewesen.

„In Cortina hatten wir vor fünf Jahren die Weltmeisterschaften und es hat gut funktioniert. Deshalb wäre es sicher möglich gewesen, Frauen und Männer an einem Ort zu haben. Dann hätten wir zumindest ein Ski-WM-Feeling gehabt, obwohl in Cortina auch andere Sportarten waren. So war es leider ein bisschen anders“, so Odermatt, der sich nun auf aber auf das Saisonfinale fokussieren möchte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
18.02.2026 05:33
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Olympia
„Krone“-Stopplicht
Olympia: Die Goldenen überstrahlen alles
Prominenter Besuch
„Gold? Nein, das habe ich nicht verdient!“
Adler-Party nach Gold
Hörl: „Natürlich haben wir es krachen lassen“
Klartext von Odermatt
Frust nach Olympia? „… dann bist du blöd!“
Programm im Überblick
Unsere Medaillen-Hoffnungen für den Olympia-Tag
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine