Ohne Qualm und Steak: Auch die „Krone“ fastet

Wie ein kollektives Aufbäumen gegen die winterliche Trübsal wirkt – besonders in Kärnten – die sogenannte fünfte Jahreszeit, der Fasching. Doch auf Krapfen und kalte (oft alkoholische) Getränke folgt mit der Fastenzeit eine Trendwende. Und die „Krone“ schaut dabei nicht nur zu, sondern macht aktiv mit: Von kleinen Challenges über den Klassiker Fleisch bis hin zum Rauchen reicht unser Programm. Doch was tut sich im Körper, wenn man fastet?