Neuer Lebensstil

Ohne Qualm und Steak: Auch die „Krone" fastet

Kärnten
18.02.2026 05:00
Gerade „rotes“ Fleisch sollte weniger gegessen werden. Der Verzicht auf das Rauchen fällt ...
Gerade „rotes“ Fleisch sollte weniger gegessen werden. Der Verzicht auf das Rauchen fällt schwer.(Bild: Sepp Pail, APA/Karl-Josef Hildenbrand, Krone KREATIV)
Porträt von Felix Justich
Porträt von Christian Krall
Von Felix Justich und Christian Krall

Das Ende der närrischen Zeit für die einen, eine zweite Chance der Neujahrsvorsätze für die anderen – von seinen religiösen Wurzeln hat sich die vorösterliche Fastenzeit schon länger gelöst, dient jetzt mehr dem eigenen Wohlempfinden und der Gesundheit.

Wie ein kollektives Aufbäumen gegen die winterliche Trübsal wirkt – besonders in Kärnten – die sogenannte fünfte Jahreszeit, der Fasching. Doch auf Krapfen und kalte (oft alkoholische) Getränke folgt mit der Fastenzeit eine Trendwende. Und die „Krone“ schaut dabei nicht nur zu, sondern macht aktiv mit: Von kleinen Challenges über den Klassiker Fleisch bis hin zum Rauchen reicht unser Programm. Doch was tut sich im Körper, wenn man fastet?

Kärnten
18.02.2026 05:00
Kärnten

Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Neuer Lebensstil
Ohne Qualm und Steak: Auch die „Krone“ fastet
Mitmachen & gewinnen
Mit der „Krone“ zu Masters of Dirt
Krone Plus Logo
Disput mit Trainer
Scherbak weg? VSV räumte den Kabinenplatz leer
Führerschein weg
Autolenker fuhr in Radarkontrolle – und gab Gas!
Spenden-Bar
Höhepunkt und Ende der närrischen Zeit
