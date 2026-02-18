Slalom der Damen in Cortina ab 10 Uhr LIVE

Denn sie will im Spezialslalom endlich ihr Potenzial abrufen, ihr Olympiasieg gibt ihr einen richtigen mentalen Boost dafür. „Mir wurde oft gesagt, dass ich eine gute Skifahrerin bin. Schwarz auf weiß habe ich es aber noch nicht stehen gehabt – und vielleicht auch nicht mehr den hundertprozentigen Glauben. Das hat mir brutal neuen Auftrieb und Kraft gegeben, dass es doch passieren kann, wenn ich selber an mich glaube“, gab Huber Einblick in ihr aktuelles Selbstbewusstsein, das sich auch im Training gezeigt hat. „Man traut sich die Linie besser zu und über die Linie wird der Schwung schnell.“