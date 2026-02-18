Benzin statt Strom für Tirols Regierungs-Karossen

Arsenal gegen Wolverhampton ab 21 Uhr LIVE
Premier-League-Ticker
Schleppend geht sie voran, die Dekarbonisierung des Landesfuhrparks in Tirol. Nur ein Viertel der Landesregenten fährt elektrisch. Dabei wäre Tirol eigentlich ein gutes Pflaster für die E-Mobilität.
Tirol verfügt laut Mobilitätsorganisation VCÖ gemeinsam mit Salzburg über das dichteste Ladenetzwerk im Bundesgebiet. Zudem hat der Landesenergieversorger Tiwag auf Geheiß der Landesregierung den günstigsten Strompreis sogar in seinen Satzungen festgeschrieben.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.