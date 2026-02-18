Vorteilswelt
Schleppender Wandel

Benzin statt Strom für Tirols Regierungs-Karossen

Tirol
18.02.2026 05:00
Laufend werden weitere Elektrofahrzeuge in den Fuhrpark aufgenommen, heißt es vonseiten des Landes.
Laufend werden weitere Elektrofahrzeuge in den Fuhrpark aufgenommen, heißt es vonseiten des Landes.(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Philipp Neuner
Von Philipp Neuner

Schleppend geht sie voran, die Dekarbonisierung des Landesfuhrparks in Tirol. Nur ein Viertel der Landesregenten fährt elektrisch. Dabei wäre Tirol eigentlich ein gutes Pflaster für die E-Mobilität. 

0 Kommentare

Tirol verfügt laut Mobilitätsorganisation VCÖ gemeinsam mit Salzburg über das dichteste Ladenetzwerk im Bundesgebiet. Zudem hat der Landesenergieversorger Tiwag auf Geheiß der Landesregierung den günstigsten Strompreis sogar in seinen Satzungen festgeschrieben.

Tirol
18.02.2026 05:00
Tirol

