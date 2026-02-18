Thomas Schäfer-Elmayer resümiert die Ballsaison

Und dann ist da noch etwas, das Schäfer-Elmayer besonders freut: die Stimmung bis zum Schluss. Er schwärmt davon, wie außergewöhnlich es ist, wenn ein Ball nicht „ausrinnt“, sondern getragen bleibt, bis wirklich der letzte Takt gespielt ist. „Unser Hofburgball beginnt um 18:00 Uhr und endet gemeinsam mit der Ballsaison um Mitternacht. Am nächsten Tag kann man, frisch und munter zur Arbeit gehen. Und das, obwohl man sechs Stunden Ballvergnügen erlebt hat. Das ist schon etwas Besonderes und führt dazu, dass fast alle Gäste bis zum Ballende bleiben und noch das wehmütige „Brüderlein fein“ – gesungen von Kammersänger Clemens Unterreiner – mittanzen.“