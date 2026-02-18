Obdachlosem alles gestohlen: „Habe nichts mehr“

Als ein 46-jähriger Linzer vor wenigen Tagen zu seinem Schlafplatz in einer Tiefgarage in der Innenstadt zurückkam, war sein Rucksack plötzlich weg – mitsamt all seinen Besitztümern. Jetzt hat er nur mehr das, was er zu diesem Zeitpunkt am Körper hatte und bittet den Täter um seine Sachen.
Nur mit Schuhen, Jeans, T-Shirt, Jacke und Haube bekleidet kam am Montag ein 46-jähriger Obdachloser verzweifelt in die Redaktion der „OÖ-Krone“ – denn diese Kleidungsstücke sind alles, was er noch hat. Als er am vergangenen Mittwoch vom Vinzenzstüberl zu seiner Schlafstelle in einer Tiefgarage in der Blumauerstraße zurückgekehrt war, war sein 65 Kilo schwerer Rucksack nicht mehr an seinem Platz.
Winter ohne Thermokleidung
„Alles, was ich mir in den vergangenen Jahren mühsam zusammengesucht habe, ist weg. Ich habe mein Packerl immer erweitert und es quasi perfektioniert“, schildert der Wohnungslose, der anonym bleiben möchte. In dem Rucksack waren unter anderem mehrere warme Schlafsäcke und Thermokleidung – die gerade bei den aktuellen Temperaturen sehr wichtig ist-, aber auch eine Regenjacke, Geschirr, Medikamente, Führerschein und die E-Card des bestohlenen Mannes.
Immer alles sauber gehalten
Seit 2023 lebt der 46-Jährige auf der Straße. Auslöser war die Scheidung von seiner Frau. Danach wurde dem Mann, der laut eigenen Aussagen davor „immer gut verdient und brav gearbeitet“ hatte, alles zu viel. Seit Dezember 2024 hatte er in der besagten Garage einen Unterschlupf gefunden. „Ich hatte mit den Mietern dort immer ein gutes Verhältnis und wurde geduldet. Ich habe immer alles sauber gehalten. Ich kann verstehen, dass es nicht für jeden angenehm ist, wenn wo ein Obdachloser liegt. Hätte einmal wer gesagt, dass ich nicht erwünscht sei, hätte ich mir eine andere Stelle gesucht“, schildert der Obdachlose.
Alles, was ich mir in den vergangenen Jahren mühsam zusammengesucht habe, ist weg.
46-jähriger Obdachloser aus Linz vermisst seinen Rucksack
Keiner weiß etwas
Nachdem der hochwertige Rucksack verschwunden war, fragte er sich durch, ob jemand etwas gesehen habe. Er war auch bei den Betreibern der großen Tiefgarage und fragte, ob diese jemanden beauftragt hätten, seine Habseligkeiten zu entfernen. Aber auch dort wusste man nicht, wo der Rucksack gelandet sein könnte.
Hilferuf soll Denkanstoß sein
“Ich vermute nicht, dass es ein anderer Obdachloser war, weil der hätte den Rucksack nur durchsucht und nicht den Ganzen mitgenommen. In der Szene weiß man, dass das mein Rucksack ist“, rätselt der Mann, der sich mit dem Sammeln von Dosen und Pfandflaschen sein Leben finanziert. Nachdem der Rucksack aber unauffindbar war, ging er zur Polizeiinspektion Bürgerstraße und erstattete Anzeige gegen Unbekannt.
„Bitte melden!“
„Mir geht es nicht darum, dass der Täter eine große Strafe bekommt. Es soll vielmehr ein Denkanstoß sein, dass Obdachlose sowieso nichts mehr haben und mir jetzt auch noch meine letzten Sachen genommen wurden“, hofft der 46-Jährige, dass seine Gegenstände wieder auftauchen. „Wenn wer etwas gesehen hat: Bitte bei der Polizei oder im Of(f)’n-Stüberl sowie in der Wärmestube melden – dort kennt man mich.“
