Obdachlosem alles gestohlen: „Habe nichts mehr“

Immer alles sauber gehalten

Seit 2023 lebt der 46-Jährige auf der Straße. Auslöser war die Scheidung von seiner Frau. Danach wurde dem Mann, der laut eigenen Aussagen davor „immer gut verdient und brav gearbeitet“ hatte, alles zu viel. Seit Dezember 2024 hatte er in der besagten Garage einen Unterschlupf gefunden. „Ich hatte mit den Mietern dort immer ein gutes Verhältnis und wurde geduldet. Ich habe immer alles sauber gehalten. Ich kann verstehen, dass es nicht für jeden angenehm ist, wenn wo ein Obdachloser liegt. Hätte einmal wer gesagt, dass ich nicht erwünscht sei, hätte ich mir eine andere Stelle gesucht“, schildert der Obdachlose.