Schizophrener attackierte Polizisten mit Stange

„Der Polizeihund hatte einen Aggressionschip implantiert“

„Der Polizist war als Cobra-Beamter getarnt und hat mich verwechselt“, erklärt der Pensionist zu einem Vorfall in einer Feldkircher Bäckerei. Dorthin war im Jänner die Polizei gerufen worden. Auf der Flucht vor der Exekutive fuhr der Pensionist mit einem E-Bike einen Beamten nieder. Dieser stürzte, Kollegen überwältigten schließlich den Mann. Auch in dessen Wohnung kam es zu dramatischen Szenen: Von oben habe er Gegenstände nach ihnen geworfen, berichten Polizisten. „Unter anderem eine rund 1,20 Meter lange Metallstange“, präzisiert ein am Einsatz beteiligter Beamte. Der Betroffene winkt ab: „Es war ein Metallstängele.“ Als die Beamten näherkamen, habe er zudem mit einem Eisenrohr um sich geschlagen. Die Erklärung des Angeklagten: „Der Polizeihund hatte einen Aggressionschip implantiert.“