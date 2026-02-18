Mit der „Krone“ zu Masters of Dirt

Wenn Motoren aufheulen, Funken durch die Halle tanzen und waghalsige Rider scheinbar die Schwerkraft außer Kraft setzen, dann ist es wieder so weit: Masters of Dirt – Freestyle Firestorm 2026 bringt Österreich zum Beben und Sie können mit der „Krone“ hautnah dabei sein.
Der „Freestyle Firestorm“ zieht auf – und verwandelt die größten Hallen des Landes in eine Arena des Staunens. Auch 2026 liefern die weltbesten Freestyle-Athleten ein Actionsport-Entertainment der Extraklasse und sorgen für Ausnahmezustand auf den Rängen. Adrenalin pur, explosive Pyrotechnik und atemberaubende Stunts: Masters of Dirt ist weit mehr als eine Show – es ist ein Lebensgefühl! Hier treffen krachende Motoren auf spektakuläre Sprünge, geballte Energie auf mitreißende Beats.
Die Masters of Dirt Crew setzt bewusst auf kreative Freiheit statt klassischer Wettbewerbe. Hier zählt nicht die Stoppuhr sondern die Show! Ob intime Arena oder riesiges Stadion: Masters of Dirt liefert ein Spektakel, das alles sprengt, was Sie bisher gesehen haben und die „Krone“ lädt Sie ein, dabei zu sein.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für die Show am 13. März in der Wiener Stadthalle 2x2 VIP Tickets. Weiters verlosen wir auch noch 5x2 Tickets der Kategorie 1 inkl. Besichtigung des Fahrerlagers (nur motorisierte Fahrzeuge) und Streckenbesichtigung für die Shows in Linz (28.02), Innsbruck (07.03), Graz (18.04), Salzburg (25.04) sowie Klagenfurt (27.07). Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und mit ein wenig Glück sind Sie live bei Masters of Dirt dabei! Teilnahmeschluss ist der 23.02, 09:00 Uhr.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Guten Morgen“-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.