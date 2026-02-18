Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Programm im Überblick

Unsere Medaillen-Hoffnungen für den Olympia-Tag

Olympia
18.02.2026 05:30
Anna Gasser geht heute im Slopestyle-Finale an den Start.
Anna Gasser geht heute im Slopestyle-Finale an den Start.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Olympia-Team ist weiterhin hungrig auf Medaillen. Wer heute für Rot-Weiß-Rot um Edelmetall kämpft, sehen Sie hier ...

0 Kommentare

Skilanglauf:
Im Frauen- und Männer-Teamsprint gehen Heidi Bucher/Magdalena Scherz sowie Michael Föttinger/Benjamin Moser für Österreich an den Start. Auf die Qualifikation um 9.45 Uhr folgt um 11.45 Uhr das Finale.

Benjamin Moser
Benjamin Moser(Bild: Andreas Tröster)

Ski Alpin:
Im letzten Ski-Alpin-Bewerb der Olympischen Spiele, dem Slalom der Damen, wollen es Katharina Gallhuber, Lisa Hörhager, Katharina Huber und Katharina Truppe noch einmal wissen. Der erste Durchgang beginnt um 10 Uhr, die Entscheidung folgt um 13.30 Uhr.

Eine Goldmedaille hat Katharina Huber (r.) bereits.
Eine Goldmedaille hat Katharina Huber (r.) bereits.(Bild: Sepp Pail)

Snowboard Slopestyle:
Ihren letzten Olympia-Auftritt hat Anna Gasser heute im Slopestyle-Finale der Damen. Startschuss ist um 14.30 Uhr.

Anna Gasser hat heute ihren letzten Olympia-Auftritt.
Anna Gasser hat heute ihren letzten Olympia-Auftritt.(Bild: Christof Birbaumer)

Biathlon:
Ebenfalls rot-weiß-rote Beteiligung haben wir in der 4x6km-Staffel der Damen. Tamara Steiner, Anna Gandler, Anna Andexer, Lisa Hauser kämpfen ab 14.45 Uhr um eine Medaille.

Lisa Hauser
Lisa Hauser(Bild: GEPA)

Mit den sportkrone.at-Tickern sind Sie wie gewohnt live dabei. Wir wünschen einen spannenden und vor allem erfolgreichen Olympia-Tag!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
18.02.2026 05:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
187.382 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.437 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
111.833 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1432 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1196 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1145 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Mehr Olympia
Krone Plus Logo
„Krone“-Selbstversuch
Trotz Olympia-Anschieberin nicht reif für Cortina
Krone Plus Logo
Doping-Razzia 2006
Die finsterste Nacht für den Wintersport
„Krone“-Stopplicht
Olympia: Die Goldenen überstrahlen alles
Prominenter Besuch
„Gold? Nein, das habe ich nicht verdient!“
Adler-Party nach Gold
Hörl: „Natürlich haben wir es krachen lassen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf