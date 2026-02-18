Unsere Medaillen-Hoffnungen für den Olympia-Tag

Österreichs Olympia-Team ist weiterhin hungrig auf Medaillen. Wer heute für Rot-Weiß-Rot um Edelmetall kämpft, sehen Sie hier ...
Skilanglauf:
Im Frauen- und Männer-Teamsprint gehen Heidi Bucher/Magdalena Scherz sowie Michael Föttinger/Benjamin Moser für Österreich an den Start. Auf die Qualifikation um 9.45 Uhr folgt um 11.45 Uhr das Finale.
Ski Alpin:
Im letzten Ski-Alpin-Bewerb der Olympischen Spiele, dem Slalom der Damen, wollen es Katharina Gallhuber, Lisa Hörhager, Katharina Huber und Katharina Truppe noch einmal wissen. Der erste Durchgang beginnt um 10 Uhr, die Entscheidung folgt um 13.30 Uhr.
Snowboard Slopestyle:
Ihren letzten Olympia-Auftritt hat Anna Gasser heute im Slopestyle-Finale der Damen. Startschuss ist um 14.30 Uhr.
Biathlon:
Ebenfalls rot-weiß-rote Beteiligung haben wir in der 4x6km-Staffel der Damen. Tamara Steiner, Anna Gandler, Anna Andexer, Lisa Hauser kämpfen ab 14.45 Uhr um eine Medaille.
Mit den sportkrone.at-Tickern sind Sie wie gewohnt live dabei. Wir wünschen einen spannenden und vor allem erfolgreichen Olympia-Tag!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.