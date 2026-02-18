Unsere Medaillen-Hoffnungen für den Olympia-Tag

Ski Alpin:

Im letzten Ski-Alpin-Bewerb der Olympischen Spiele, dem Slalom der Damen, wollen es Katharina Gallhuber, Lisa Hörhager, Katharina Huber und Katharina Truppe noch einmal wissen. Der erste Durchgang beginnt um 10 Uhr, die Entscheidung folgt um 13.30 Uhr.