Was Sie auf dem Mars serviert bekommen würden

Wer Weltraumessen hört, denkt entweder an kulinarische Köstlichkeiten, die sich wie in „Star Trek“ auf Knopfdruck aus dem Nichts heraus materialisieren, oder an den 2015 erschienen Film „Der Marsianer“, in dem Matt Damon als ebensolcher zunächst über Wochen hinweg in kleine Beutelchen defäkierte, um aus diesem seinem Dünger anschließend Kartoffeln zu ziehen. Na Mahlzeit!